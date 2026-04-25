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    Ubique los eventos para el Día del Niño en Bogotá este 25 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Planes Día de la Niñez en Bogotá 2026 eventos gratis 25 de abril 2026Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

    Este domingo 25 de abril de 2026, la ciudad se llenará de alegría y diversión, ya que para la celebración del ‘Día de la Niñez’ desde el Distrito se ofrecerán una gran cantidad de actividades en diferentes puntos de la ciudad. ¡Consulta la agenda y prográmate!

    Para ubicar los eventos y actividades de manera sencilla y práctica, desde Catastro Bogotá y a través de la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), se pone a disposición de la ciudadanía «Agéndate con Bogotá», un mapa en el que georreferencia los eventos y su información básica como horario, sin tiene costo y una breve descripción.

    Para conocer la mejor ruta, debes selecciona la opción “Cómo llegar», indicar el punto de partida y elegir el medio de transporte que se va a utilizar.

    Agéndate con Bogotá, también se encuentra disponible como app. Se encuentra disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play.

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