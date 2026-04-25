Ubique los eventos para el Día del Niño en Bogotá este 25 de abril

Para ubicar los eventos y actividades de manera sencilla y práctica, desde Catastro Bogotá y a través de la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), se pone a disposición de la ciudadanía «Agéndate con Bogotá», un mapa en el que georreferencia los eventos y su información básica como horario, sin tiene costo y una breve descripción.

Para conocer la mejor ruta, debes selecciona la opción “Cómo llegar», indicar el punto de partida y elegir el medio de transporte que se va a utilizar.

Agéndate con Bogotá, también se encuentra disponible como app. Se encuentra disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play.