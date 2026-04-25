Feria de emprendimientos en Kennedy fortalecerá la economía local este sábado 25 de abril

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy realizará este sábado una feria de emprendimientos con el objetivo de fortalecer la economía local y generar espacios de comercialización para pequeños negocios de la localidad.

La jornada se llevará a cabo en el Colegio Gustavo Rojas Pinilla Sede A, en horario de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y contará con la participación de emprendedores previamente inscritos en procesos de reactivación económica, quienes presentarán sus productos a la comunidad.

En esta edición, la feria reunirá emprendimientos mixtos de categorías como artesanías, confección y gastronomía, sectores clave para la generación de ingresos y el fortalecimiento del tejido productivo local.

“Estos espacios permiten que los emprendedores den a conocer sus productos, conecten con nuevos clientes y fortalezcan sus ingresos, aportando al crecimiento económico de la localidad”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) local de Kennedy

Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía Local de Kennedy continúa impulsando estrategias que promueven la reactivación económica y el desarrollo de los emprendimientos locales, facilitando escenarios de encuentro entre la comunidad y el comercio local.