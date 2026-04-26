Bogotá se prepara para la posible llegada de un nuevo Fenómeno del Niño

Foto: IDIGER.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), como cabeza del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- SDGR-CC, emitió la Circular 06 del 16 de abril de 2026, con recomendaciones y acciones estratégicas frente a probabilidad de desarrollo del Fenómeno de El Niño en Colombia durante el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con los más recientes análisis de centros internacionales de predicción climática, es posible que se produzca un calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, lo cual puede derivar en una alteración de los patrones normales de precipitación y de la circulación de los vientos.

En Colombia suele provocar una disminución de las lluvias, particularmente en las regiones Caribe y Andina. Esto significa que en Bogotá podría llover menos de lo normal o por debajo de los valores promedio.

El IDIGER advirtió que, aunque aún es temprano para confirmar su ocurrencia, el Distrito adelanta seguimiento permanente y medidas preventivas, así como la socialización oportuna de este posible escenario climático y sus riesgos asociados.

Vale la pena recordar que hasta el mes de junio estamos aún en temporada de más luvias y aunque se han presentado anomalías y comportamientos atípicos, no podemos bajar la guardia con las precipitaciones que puedan legar a presentarse, especialmente hacia el mes de junio. Debemos seguir alertas y tomando todas las precauciones, manifestó el director del IDIGER, Guillermo Escobar.

Recomendaciones para mitigar el impacto de este evento en la capital

Fortalecimiento de la educación ambiental para prevenir incendios forestales por malas prácticas.

Actualización y socialización de los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), al igual que sus Planes de Emergencia y Contingencia y demás instrumentos para la atención de emergencias asociadas a los escenarios de riesgo que se puedan materializar en la temporada.

Seguimiento al funcionamiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y ambiental, asegurando la recepción y difusión oportuna de alertas.

Revisión y actualización de los inventarios de recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para la respuesta, acorde a la tipología de riesgo que se pueda materializar.

Ejercicios de simulación y simulacro orientados a escenarios de incendios forestales, afectaciones por estrés hídrico y emergencias tecnológicas asociadas a altas temperaturas.

Garantizar la operatividad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y la disponibilidad de canales de comunicación para la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU).

Estrategias de comunicación del riesgo dirigidas a la ciudadanía, con mensajes preventivos sobre uso eficiente del agua, manejo de residuos, prevención de incendios y autocuidado frente a altas temperaturas.

Comportamiento atípico y proyección de las precipitaciones

Si bien se espera que hasta mitad de año se alcancen los umbrales característicos de El Niño, los estudios climatológicos registraron variaciones en las condiciones atmosféricas durante los primeros meses del 2026, especialmente en la primera temporada de lluvias en la ciudad, se presentaron los siguientes comportamientos:

Enero- febrero (temporada de menos lluvias) : eventos atípicos de exceso de precipitación de hasta un 160% por influencia de sistemas sinópticos regionales.

Marzo-abril (inicio de temporada de más lluvias): hasta la fecha déficit de precipitación entre el 20% y 60%.

En caso de seguirse desarrollando este fenómeno, las alteraciones más probables de la precipitación para el segundo trimestre y tercer trimestre del año serán:

Julio-agosto-septiembre: En un evento típico de El Niño los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad.

Octubre-noviembre-diciembre: En un evento típico de El Niño los modelos indican déficit de luvias en parte del sur de la capital.

Estos escenarios de déficit pueden variar según la fase que se vaya desarrollando y la categoría que pueda alcanzar el evento. De legar a evolucionar El Niño, la temporada de luvias no se suprime pero sí podría presentarse un déficit. Se recomienda consultar la información actualizada que se emita al respecto y realizar seguimiento a las condiciones meteorológicas en tiempo real por medio del Sistema de Alerta Bogotá (SAB), el cual puede consultarse en: https://www.sab.gov.co/.