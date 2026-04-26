Cerca de 4 millones de pasajeros llegaron a la Bogotá entre enero y marzo de 2026

Foto: IDT.

El sector turístico de Bogotá inició el 2026 con una dinámica de crecimiento imparable en su conectividad aérea. De acuerdo con el más reciente boletín del Observatorio Distrital de Turismo, la capital recibió la histórica cifra de casi 4 millones de pasajeros solo entre los meses de enero y febrero de 2026.

Este flujo de viajeros fue posible gracias a la operación de cerca de 30.000 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un incremento del 5,6 % en la oferta aérea hacia la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2025, con una ocupación aérea promedio de cerca del 83 %, consolidando al Aeropuerto Internacional El Dorado como el principal nodo logístico y turístico de la región. La aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55 % de los vuelos hacia la ciudad en este periodo.

Turismo receptivo y proyecciones

Entre enero y marzo de 2026, Bogotá recibió más de 485.000 visitantes internacionales, un incremento del 2,6 % frente al mismo periodo de 2025. Los principales países emisores fueron Venezuela (18,4 %), Estados Unidos (13,5 %) y México (9,1 %).

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio, se estima que al cierre de 2026 Bogotá reciba más de 15 millones de turistas, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % respecto a 2025.

Crecimiento en transporte terrestre

Entre enero y marzo de 2026, más de 3 millones y medio de pasajeros se movilizaron a través de la Terminal de Transporte de Bogota?, lo que representa un aumento del 3,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

Empleo y sector hotelero

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el sector registró un promedio de cerca de 110.000 empleos mensuales, con un crecimiento del 8,5 % anual. El sector directo (alojamiento y agencias de viajes) presentó un incremento superior al 100 %, mientras que el sector transporte mostró una contracción del 24 %.

En febrero de 2026, la ocupación hotelera se situó en cerca del 60 %, superando el promedio nacional pese a una variación negativa de 3,9 puntos porcentuales frente a febrero de 2025.

Oferta turística activa y prestadores de servicios

Al corte de marzo de 2026, Bogotá contaba con más de 13.000 prestadores de servicios turísticos activos. Las viviendas turísticas representaron cerca del 60 % de la oferta, seguidas por las agencias de viajes con casi el 20 %.

Entre enero y marzo de 2026 se registró una disminución en algunos segmentos como los operadores de plataformas digitales y bares, en parte atribuible a procesos de renovación y depuración del Registro Nacional de Turismo (RNT), vigentes al 31 de marzo de 2026.

Bogotá, impulsando su competitividad turística

Estas cifras reflejan la proyección de Bogotá como un destino estratégico para el turismo receptivo, los viajes de largo alcance, los eventos internacionales y la inversión en servicios conexos, con una oferta que integra cultura, gastronomía, naturaleza, infraestructura hotelera y conectividad aérea de primer nivel.

Las cifras presentadas en este boletín del Observatorio Distrital de Turismo corresponden a datos disponibles en las siguientes fuentes: Migración Colombia, Terminal de Transporte de Bogota?, Aerocivil, el Depatramento Nacional de Estadística (DANE), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y ONU Turismo, por lo que reflejan periodos de publicación de datos diferenciados.

Te invitamos consultar los lugares turísticos conocidos y poco conocidos ingresando al Portal Bogotá en su sección Turismo en Bogotá a través del enlace: https://bogota.gov.co/tag/turismo-en-bogota

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