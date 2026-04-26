    • Bogotá Judicial

    Capturan a cuatro personas de banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de los cuatro capturados dando la espaldaFoto: Policía Metropolitana de Bogotá

    En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional en la localidad de Engativá logró la captura de cuatro personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria.

    Gracias a las labores de patrullaje que adelantan los uniformados en esta localidad y con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, permitió interceptar a estas personas que se movilizaban en dos vehículos; uno de esos era un taxi, y estarían involucrados, al parecer, en los robos cometidos los días 17 y 22 de abril de este año en la localidad de Teusaquillo, donde intimidaron de manera violenta con armas de fuego a sus víctimas, hurtando los automóviles en los que se movilizaban.

    Además, les fueron incautadas dos armas de fuego tipo traumática, dos armas cortopunzantes, cuatro celulares y dos vehículos que eran utilizados para cometer estos hurtos.

    Estas personas tienen anotaciones por hurto agravado y calificado, lesiones personales y dos de ellos ya habían sido capturados por otros delitos.

    Los capturados y elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte