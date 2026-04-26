Capturan a cuatro personas de banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional en la localidad de Engativá logró la captura de cuatro personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria.

Gracias a las labores de patrullaje que adelantan los uniformados en esta localidad y con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, permitió interceptar a estas personas que se movilizaban en dos vehículos; uno de esos era un taxi, y estarían involucrados, al parecer, en los robos cometidos los días 17 y 22 de abril de este año en la localidad de Teusaquillo, donde intimidaron de manera violenta con armas de fuego a sus víctimas, hurtando los automóviles en los que se movilizaban.

Además, les fueron incautadas dos armas de fuego tipo traumática, dos armas cortopunzantes, cuatro celulares y dos vehículos que eran utilizados para cometer estos hurtos.

Estas personas tienen anotaciones por hurto agravado y calificado, lesiones personales y dos de ellos ya habían sido capturados por otros delitos.

Los capturados y elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.