Comedor de Las Cruces ampliará su cobertura a 300 personas

Foto: Secretaría de Integración Social

Cada día, Jorge Zorro recorre el barrio Las Cruces con una pequeña caja de madera llena de encendedores que vende para sostenerse. Al llegar al comedor comunitario, la deja a un lado de la mesa y se dispone a disfrutar de su almuerzo.

“Y qué bueno que es, sobre todo para quienes más lo necesitamos”, comenta Jorge, quien asiste de lunes a sábado al comedor comunitario Las Cruces, ubicado en la calle 1F No. 5-07. Este espacio hace parte de los 22 comedores inaugurados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Jorge reconoce el acompañamiento que ha recibido en distintas unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), donde encontró oportunidades para reorganizar su proyecto de vida tras varios años en la calle.

“Tuve momentos difíciles con mi familia y atravesé distintas etapas. Pasé por varios centros y, gracias al proceso y al apoyo recibido, logré salir adelante”, relata.

Hace un año dejó el consumo de alcohol y, desde hace cinco meses, es usuario del comedor Las Cruces. Destaca el servicio y espera que más personas puedan acceder a él: “Soy feliz con lo que me brindan y ojalá el servicio llegue a más gente que lo necesita”.

En respuesta a la creciente demanda, la Administración distrital anunció la ampliación de 50 cupos adicionales en este comedor, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad.

El comedor Las Cruces hace parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 y atiende principalmente a personas mayores de 18 años (96 %). De ellas, el 44 % son adultos y el 51 % personas mayores. También participan niños, niñas y adolescentes, que representan el 5 % de los beneficiarios.

Del total de participantes, el 36,8 % reside en pagadiarios, un 8 % se encuentra en situación de calle y el resto corresponde a personas clasificadas en pobreza extrema o moderada según el Sisbén, así como a quienes enfrentan inseguridad alimentaria o no están registrados en este sistema.

La localidad de Santa Fe cuenta con siete comedores comunitarios ubicados en Aguas I, Aguas II, Perseverancia, La Concordia, Veracruz, Cruces II, Ramírez y Las Cruces. En conjunto, suman 1.950 cupos que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria de la población.