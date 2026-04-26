    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 28 al jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este martes 28 l jueves 30 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 28 de abril de 2026

    San Cristóbal

    Puerto Rico, Cerros de Oriente, Las Lomas
    De la Calle 37 Sur a la Calle 48D Sur, entre la Transversal 5A a la Carrera 10
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Socorro, Jacqueline
    De la Calle 45 Sur a la Calle 48A a la Carrera 77U a la Carrera 77Y
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    La Igualdad, Nueva Marsella
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Ciudad Bolívar

    Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá EAAB-ESP, Terragrande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma

    Sierra Morena III

    De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H
    Santo Domingo Antiguo Cárcamo
    De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

    Santo Domingo Nuevo

    De la Calle 75C Sur a la Calle 37, entre la Carrera 11E a la Carrera 74C
    De la Calle 64A Sur a la Calle 39 Sur, entre la Transversal 14E a la Carrera 77C
    10:00 a.m.
    8 horas
    Instalación de Caudalímetro


    Municipio de Gachancipá, Cundinamarca

    Municipio de Gachancipá
    10:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento preventivo


    Miércoles 29 de abril de 2026

    Rafael Uribe Uribe

    San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur
    De la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Engativá

    Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio
    De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    La Carolina, Country Club
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Santa Teresa, San Cristóbal Norte
    De la Carrera 8A Bis a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
    10:00 a.m.
    24 horas
    Renovación de red acueducto

    Bosa

    Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
    De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor


    Jueves 30 de abril de 2026

    Kennedy

    Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central
    De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
    De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
    De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur
    De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Barrios Unidos

    Entre Ríos
    De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58
    9:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de hidrante

    Barrios Unidos

    Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto
    De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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