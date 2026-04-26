Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 28 al jueves 30 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 28 l jueves 30 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Martes 28 de abril de 2026

—

San Cristóbal

Puerto Rico, Cerros de Oriente, Las Lomas

De la Calle 37 Sur a la Calle 48D Sur, entre la Transversal 5A a la Carrera 10

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Socorro, Jacqueline

De la Calle 45 Sur a la Calle 48A a la Carrera 77U a la Carrera 77Y

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

La Igualdad, Nueva Marsella

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá EAAB-ESP, Terragrande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma

Sierra Morena III

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

Santo Domingo Antiguo Cárcamo

De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H

Santo Domingo Nuevo

De la Calle 75C Sur a la Calle 37, entre la Carrera 11E a la Carrera 74C

De la Calle 64A Sur a la Calle 39 Sur, entre la Transversal 14E a la Carrera 77C

10:00 a.m.

8 horas

Instalación de Caudalímetro

—

Municipio de Gachancipá, Cundinamarca

—

Municipio de Gachancipá

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

—

Miércoles 29 de abril de 2026

—

Rafael Uribe Uribe

San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur

De la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Engativá

Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio

De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

La Carolina, Country Club

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Santa Teresa, San Cristóbal Norte

De la Carrera 8A Bis a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170

10:00 a.m.

24 horas

Renovación de red acueducto

Bosa

Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II

De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

—

Jueves 30 de abril de 2026

—

Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central

De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K

De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur

De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

Entre Ríos

De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58

9:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.