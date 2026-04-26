Resultados de las loterías y chances de este domingo 26 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 26 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 1226 – Noche

Paisita

Día 9448 – La 5ta 9 – Noche 1579 – Zorro

Chontico

Día 4990 – La 5ta 6 – Noche

Sinuano

Día 9433 – La 5ta 5

Cash Three

Día 995 – Noche

Play Four

Día 3816 – Noche

Samán

Día 3703

Caribeña

Día 6836 – La 5ta 6 – Noche

Motilón

Tarde 2311 – La 5ta 1 – Noche

Antioqueñita

Día 6835 – La 5ta 4 – Tarde 7173 – La 5ta 2