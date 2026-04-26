Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo abril 26, 2026 -Dólar TRM: $3,551.17 (vigente 27 de abril) -Euro $ 4,166.40 -Bitcoin US$ 77.734.00 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,55 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,45 -Petróleo Brent US$ 95,38 -Oro-Compra Banco de la República $ 513.220,50 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCon más de 2.000 vacantes, Bogotá realiza Feria de Empleo del sector construcción este lunes 27 de abril Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 27 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Cuatro hospitales colombianos entre los mejores de Latinoamérica Iván Briceño domingo diciembre 29, 2013 Nacional Próximamente, Colombia conmemorará el 10 día mundial de las Enfermedades Huérfanas Manuel Reyes Beltran martes febrero 6, 2018 Nacional Colombia rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano: Cancillería Ariel Cabrera miércoles diciembre 3, 2025 Nacional Por venta irregular de predios en Montes de María, acusados cinco notarios Geovany Quintero Gómez miércoles abril 11, 2012