-Dólar TRM: $3,551.17 (vigente 27 de abril)

-Euro $ 4,166.40

-Bitcoin US$ 77.734.00

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,55

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,45

-Petróleo Brent US$ 95,38

-Oro-Compra Banco de la República $ 513.220,50