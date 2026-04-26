Con más de 2.000 vacantes, Bogotá realiza Feria de Empleo del sector construcción este lunes 27 de abril

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Este lunes 27 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizará la Feria de Empleo del sector de construcción. En esta jornada, las y los asistentes podrán acceder a más de 2.000 oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y profesionales, en un entorno que promueve la inclusión y el acceso al empleo para diferentes poblaciones.

La feria se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Kennedy (Av. 68 #30-15 sur), en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las personas que asistan tendrán contacto directo con las empresas, podrán conocer los detalles de las vacantes, postularse directamente y, en algunos casos, avanzar en sus procesos de selección. Para participar deben registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/sTQLADdjBXTeZXpr5.

“Seguimos trabajando para que el empleo llegue a todos los rincones de Bogotá. Esta feria es una muestra de nuestro compromiso con la inclusión laboral: aquí hay oportunidades para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años, personas con discapacidad y quienes buscan su primer empleo. Queremos que más personas encuentren una oportunidad para transformar su vida a través del trabajo”, destacó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La feria cuenta con 1.627 oportunidades para mujeres, 1.892 para jóvenes, 135 para personas mayores de 50 años y 196 vacantes dirigidas a perfiles profesionales. También incluye oportunidades para personas con discapacidad y vacantes que no requieren experiencia previa, consolidándose como un espacio que abre puertas para toda la ciudadanía.

“La vivienda y la construcción son sectores estratégicos para el crecimiento de Bogotá, ya que impulsan la economía, generan empleo y contribuyen al bienestar de las familias. Desde la Secretaría Distrital del Hábitat respaldamos esta Feria de Empleo, porque apoyar el empleo en construcción es también apoyar el crecimiento del sector vivienda en la ciudad. Trabajamos para que más personas encuentren oportunidades y para que Bogotá siga avanzando con proyectos que transforman hogares, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas”, afirmó Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat.

En esta feria habrá oportunidades para todos los niveles educativos. Quienes cuentan con formación profesional podrán acceder a cargos como residentes de obra, directores de obra, inspectores, profesionales BIM, ingenieras o ingenieros de software y coordinadores administrativos. Para técnicos y tecnólogos, hay vacantes como auxiliares administrativos, auxiliares de mantenimiento, técnicos en electricidad o electrónica, y asesores comerciales.

Por su parte, las personas con educación media (bachillerato) podrán postularse a cargos como operadores de maquinaria, auxiliares logísticos, agentes de tráfico, montadores de estructura metálica y oficiales de obra. Asimismo, quienes tienen básica secundaria o primaria encontrarán oportunidades como ayudantes de obra, obreros, aparejadores, soldadores y oficiales de acabados. Incluso, hay vacantes que no requieren experiencia previa, lo que convierte esta feria en una puerta de entrada al mundo laboral.

Esta feria hace parte de la estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para promover el empleo formal, facilitar el acceso a oportunidades laborales y contribuir a dinamizar la economía de Bogotá.