Tirador confiesa cuál era su objetivo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

–El sospechoso del tiroteo durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca afirmó tras su arresto que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración de Donald Trump, reportó CBS News citando a fuentes de seguridad.

De acuerdo con esas fuentes, el individuo, identificado como Cole Allen, de 31 años, hizo su confesión a las autoridades luego de ser detenido, en el marco de la investigación por el incidente ocurrido en las inmediaciones del evento en Washington.

El sospechoso no indicó específicamente que tuviera como objetivo al presidente, sino que se refirió de manera general a «funcionarios de la Administración», según otra fuente policial citada por el medio.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque, mientras el caso sigue en desarrollo y bajo revisión de los organismos de seguridad.

Durante una rueda de prensa, le preguntaron al presidente de EE. UU., Donald Trump: «¿Por qué cree que le sigue pasando esto?», insinuando que la irrupción del hombre armado estaba dirigida expresamente contra su persona.

«He estudiado los asesinatos… siempre van dirigidos a las personas más influyentes, como Abraham Lincoln», contestó.

«No atacan a quienes no hacen mucho. Nosotros hemos hecho mucho», manifestó Trump, colocando su gestión a la altura de la del histórico mandatario estadounidense, asesinado en 1865 en el Teatro Ford de Washington.

El mandatario estadounidense y otros funcionarios de su Administración fueron retirados precipitadamente del escenario después de que se reportaran disparos. Un grupo de militares armados fue desplegado en la sala.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que, junto con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo. «El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección. Una persona ha sido detenida», se lee en un comunicado. (Información RT).