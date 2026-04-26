Trump sobre el tirador en su cena: «Odia a los cristianos»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revelado más detalles sobre el sospechoso del tiroteo durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de este sábado.

«Ese tipo es un enfermo; cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro», dijo Trump en el aire de Fox News. «Y creo que su hermana o su hermano se quejaban de ello. Incluso presentaron una queja ante la Policía. Así que era un tipo con muchos problemas», agregó.

También afirmó que la cena fue «una velada muy triste en muchos sentidos». «Fue una noche en la que se reunió mucha gente», señaló el mandatario y aseveró que vio a algunos demócratas que, en general, se mostraron hostiles, pero esa noche lo «saludaban con la mano».

El presidente comentó, además, el estado de ánimo de él y su esposa, Melania, por el momento pasado. «Ella está muy bien. Yo estoy bien», expresó.

El presidente Donald Trump, junto con la primera dama y los miembros del gabinete, fue evacuado rápidamente este sábado de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Hilton en Washington, luego de que se reportaran varios disparos.

En su cuenta de Truth Social, Trump comentó el suceso, elogiando la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden, confirmando que el tirador había sido detenido. Al sospechoso lo desvistieron e inmovilizaron en el suelo, según muestran las fotografías tomadas en el recinto.

Fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California (EE.UU.), apuntaron dos agentes citados por AP. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.

La Policía indicó que el presunto agresor fue interceptado en un control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel y que llevaba varias armas, una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. Según las autoridades, el hombre intercambió disparos con agentes del orden y luego fue reducido. El organismo afirmó que se cree que actuó solo. Medios informaron que tras su arresto el hombre confesó que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración Trump.

Al parecer, el sospechoso no resultó herido por disparos, pero lo trasladaron a un hospital local. Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y se encuentra «de buen ánimo», se detalló.