Bloqueo en la carrera 8 con calle 12B: consulta el reporte de movilidad hoy 27 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Conoce los reportes más importantes sobre el estado de movilidad de este lunes 27 de abril de 2026. Durante la mañana se reporta el volcamiento de bus en la localidad de Kennedy, en la av. carrera 68 con Calle 9C, sentido norte – sur; asimismo se presenta un bloqueo en la carrera 8 con calle 12B; igualmente, hay una novedad operativa en TransMiCable.

Por esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio. ¡Programa tu ruta!

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este lunes 27 de abril de 2026

Novedad en TransMiCable

Corte 10:40 a. m.

El servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolívar, continúa suspendido temporalmente debido a novedades operativas. El sistema fue evacuado preventivamente.

Reestableceremos la operación cuando las condiciones lo permitan.

Corte 10:20 a. m.

El servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolívar, continúa suspendido temporalmente debido a novedades operativas.

Reestableceremos la operación cuando las condiciones lo permitan.

Corte 10:00 a. m.

El servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolívar, se suspende temporalmente debido a novedades operativas.

Reestableceremos la operación cuando las condiciones lo permitan.

Bloqueo en la carrera 8 con calle 12B

Corte 9:55 a. m.

Agentes Civiles y Grupo Guía realizan cierres viales, desvían y gestionan el tráfico en la carrera 8 con calle 12B, en sentido Norte – Sur, debido a bloqueos.

Accidentes presentados durante la mañana

Agentes Civiles y Grupo Guía realizan cierres viales, desvían y gestionan el tráfico en la Carrera 8 con calle 12B, en sentido Norte – Sur, debido a bloqueos.

Corte 9:16 a. m.

Volcamiento de bus en la localidad de Kennedy, en la av. carrera 68 con Calle 9C, sentido norte – sur. Unidad de Tránsito, ambulancia, grúa y Grupo Guía en desplazamiento.

Corte 7:09 a. m

???Los automóviles son retirados del corredor y se recupera la movilidad en la *Av. Primero de Mayo con Av. Caracas, sentido Oriente – Occidente.*

Corte 6:22 a. m.

?Grúa realiza maniobras para retirar el automóvil volcado de la av. Primero de Mayo con av. Caracas, sentido Oriente – Occidente.

Tránsito en el punto.

Corte 6:02 a. m.

Cierre vial en la av. Primero de Mayo con carrera 69, sentido oriente – occidente, debido a investigación en la zona.

Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.

Corte 5:30 a. m.

?Continúa la afectación vial en la av. Primero de Mayo con av. Caracas, sentido oriente – occidente, por siniestro vial entre dos automóviles. ?? y unidad de Tránsito en el punto.

?Rutas alternas: Calle 27 Sur y Av. Caracas.

Corte 4:55 a. m.

?Siniestro vial entre dos automóviles, uno de ellos sufre volcamiento y el otro colisiona contra una casa, en la av. Primero de Mayo con av. Caracas, sentido oriente – occidente. ?Ambulancia en el punto.

?Rutas alternas: Calle 27 Sur y Av. Caracas.

?Unidad de Tránsito y Grupo Guía en desplazamiento.