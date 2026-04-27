Gracias a avances en salud en Colombia la población ya no muere joven por virus, pero esto ha dado paso a un envejecimiento para el cual el sistema no está diseñado

–El envejecimiento acelerado de la población colombiana está poniendo en evidencia una brecha creciente entre la demanda de atención en salud y la capacidad del sistema para responder. Un análisis recogido en el libro Geriatría clínica: Guía práctica para la atención primaria en Colombia, publicado por la Editorial Universidad Nacional de Colombia (UNAL), muestra que el país no solo enfrenta un aumento sostenido de adultos mayores, sino además un cambio en el perfil de enfermedad que exige transformar la forma en que se atiende a esta población.

Desde 2024 Colombia supera los 7,6 millones de personas mayores de 60 años. Mientras en 1985 este grupo representaba el 6 % de la población hoy supera el 12 %, y se proyecta que en las próximas décadas esa proporción se duplique, lo que implica una presión creciente sobre el sistema de salud.

Este cambio demográfico es resultado de lo que los expertos denominan como el “éxito del fracaso”: la disminución de muertes por enfermedades infecciosas ha prolongado la vida, pero el sistema no se ha adaptado a las necesidades de una población que envejece.

“Nos encontramos ante el denominado éxito del fracaso: gracias a los avances en salud pública la población ya no muere joven por causas infecciosas, pero esto ha dado paso a un envejecimiento para el cual el sistema no estaba diseñado”, explica el médico cirujano Heider Bautista Mier, especialista en Geriatría, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAL.

El libro, desarrollado junto con los expertos Jorge Sánchez y Viviana Londoño, traduce este cambio en herramientas prácticas para la atención primaria. Para su elaboración, los autores realizaron una revisión de más de 250 fuentes entre guías clínicas, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y estudios observacionales.

Enfermedades crónicas redefinen la atención a los adultos mayores

Uno de los hallazgos más relevantes es el cambio en el perfil de enfermedad. Las infecciones han dejado de ser predominantes y han sido reemplazadas por enfermedades crónicas no transmisibles como la osteoporosis, la hipertensión o la diabetes, que implican tratamientos prolongados y mayor seguimiento médico.

Este giro obliga a replantear el modelo de atención. En las próximas décadas la demanda se desplazará de la atención de episodios agudos hacia el manejo continuo de enfermedades crónicas, con mayor énfasis en rehabilitación, cuidado domiciliario y atención paliativa. “La demanda se desplazará de las salas de urgencias hacia los centros de rehabilitación, el cuidado domiciliario y las unidades de cuidados paliativos”, afirma el profesor Bautista.

El texto también evidencia problemas concretos como la polifarmacia, es decir el consumo simultáneo de 5 o más medicamentos. Entre el 35 y 40 % de los adultos mayores se encuentran en esta condición, cifra que puede aumentar a entre 6 y 8 fármacos diarios en casos de multimorbilidad.

Otro de los desafíos es la fragilidad, una condición que permite anticipar riesgos como caídas, hospitalizaciones o pérdida de independencia. Aunque afecta al 12 % de los adultos mayores, cerca del 50 % de ellos se encuentran en estado de prefragilidad, lo que implica un alto riesgo de deterioro funcional.

Frente a este panorama, los autores insisten en la necesidad de cambiar la forma en que se entiende la vejez. Más que normalizar condiciones como caídas, pérdida de conciencia o incontinencia, el enfoque se debe centrar en preservar la autonomía y la calidad de vida. “Nuestro objetivo no es solo normalizar indicadores de laboratorio, sino garantizar que la persona mantenga su autonomía y dignidad”, agrega el experto.

El libro forma parte de la propuesta editorial que la Facultad de Medicina de la UNAL presenta en la FILBo 2026 y su lanzamiento se hizo el 21 de abril en el estand de la Universidad.

Por su parte, el profesor Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina, concluye que “la publicación del libro se suma a otras iniciativas desarrolladas por el Grupo de Excelencia en la Atención al Adulto Mayor (GRAMA) y el Hospital Universitario Nacional (HUN), dirigidas a la formación de estudiantes, profesionales y cuidadores”. (Informe e ilustración Agencia de Noticias UNAL).