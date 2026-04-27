Bogotá fortalecerá el enfoque de sexualidad en la nueva Política Pública de Vejez

Foto: Secretaría de Integración Social

Así como en la película Encanto no se habla de Bruno, la sexualidad en la vejez sigue siendo un tema del que poco se habla. Por esta razón, María Cristina Tobón, subdirectora para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), destacó la importancia de generar escenarios donde las personas mayores puedan reconocerse como sujetos de derechos en todas las dimensiones de la vida, incluida la afectiva y sexual.

Este planteamiento lo realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, donde se abrió un espacio necesario para conversar públicamente sobre la sexualidad en la vejez, durante la presentación de la investigación ‘Mis canas, mis ganas’, de la Fundación Saldarriaga Concha en alianza con Profamilia.

“Hablar de sexualidad en la vejez es reconocer la integralidad del ser humano. Es una oportunidad para quitar estereotipos y acabar con edadismo que es la tercera causa de discriminación en el mundo”, señaló la funcionaria, al tiempo formuló la necesidad de poner en agenda pública estos temas y armonizar a los sectores de la Administración distrital para lograr una política pública que reconozca la autonomía en las personas mayores.

Fabiola Rodríguez, quien estuvo como participante en este conversatorio, expresó: “No se es viejo para sentir emociones; tenemos que cambiar el chip y saber que todos tenemos derechos, somos saludables y todavía sentimos”.

Somos un premio para la sociedad

Por su parte, Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha reiteró que la vejez es un premio para la sociedad. De igual manera, reconoció las oportunidades culturales, recreativas, artísticas, de salud para mejorar las condiciones de vida e, incluso, de empleabilidad para las personas mayores en Bogotá.

Tanto la directora de la Fundación, como la representante de Profamilia, Paola Montenegro, exaltaron en la investigación el potencial de los Centros Dia en la ciudad. “Lo que más afecta en esta etapa es la soledad. Por eso estos espacios son una oportunidad para fortalecer redes, disfrutar, vivir la ciudad y romper esos silencios y ser autónomos”.

Este trabajo fue presentado a las personas mayores del Centro Día Casa de la Sabiduría, Monseñor Oscar Arnulfo de Puente Aranda y a invitados de esta edición de la Feria del Libro.

Alerta por aumento ETS

“La sexualidad no caduca”, expresó Paola Montenegro, investigadora de Profamilia y agregó: “este aspecto hace parte del bienestar integral y de la dignidad humana”.

No obstante, hizo un llamado de alerta sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre personas mayores. “Es evidente la necesidad de fortalecer procesos pedagógicos y promover prácticas de autocuidado”, expresó.

Sobre este tema, Luz Marina Abello, invitada al espacio, hizo un llamado a superar los tabúes: “Hay que dejar atrás la vergüenza y hablar de estas enfermedades, porque estos temas no se hablan, aunque tengamos conciencia de ellos”.

El conversatorio dejó un mensaje claro: envejecer no significa renunciar a la identidad, al deseo ni a la autonomía. Por el contrario, es una etapa de la vida que merece ser vivida con plenitud, respeto y reconocimiento. La sexualidad es una dimensión del bienestar de las personas y no tiene fecha de envejecimiento.