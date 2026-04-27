Hacia una movilidad más limpia: Bogotá abrió espacio clave para la transición a cero y bajas emisiones
Foto: Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio inicio al primer intercambio de conocimientos, un espacio estratégico orientado a fortalecer capacidades técnicas, compartir experiencias y consolidar una visión conjunta frente a los desafíos de la transición energética en el transporte.
Este encuentro reunió a actores del sector público, privado y académico, quienes intercambiaron aprendizajes, buenas prácticas y perspectivas clave para avanzar en la implementación de soluciones innovadoras que aporten a una movilidad más eficiente, sostenible, en línea con los retos ambientales.
Durante la jornada se destacó la importancia de generar este tipo de escenarios de diálogo y construcción colectiva, que permiten actualizar conocimientos y promover la articulación entre diferentes actores, elemento fundamental para avanzar en la transformación del sistema de transporte en Bogotá.
La transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones requiere conocimiento, coordinación y acción. Por ello, este primer intercambio de conocimiento marca un paso importante en la consolidación de capacidades y en el fortalecimiento de una agenda común orientada a la sostenibilidad.
Con este tipo de iniciativas, Bogotá continúa avanzando hacia un modelo de movilidad más eficiente, responsable con el medioambiente y comprometido con el bienestar de la ciudadanía.