Condenan a más de 50 años de prisión a 4 exintegrantes de la Fuerza Pública por desaparición y asesinato de campesino en el Huila

–Como resultado de un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y a un particular por la desaparición y posterior asesinato de un campesino el 29 de enero de 2009, en zona rural de Pitalito (Huila).

Los sentenciados son el suboficial en retiro del Batallón de Infantería N°27 Magdalena del Ejército Nacional, Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, estos tres adscritos en su momento a la estación de policía de Pitalito, y Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que unidades de la Policía Nacional detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad. Posteriormente, llegaron al lugar dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, y asumieron el control del procedimiento.

Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes con el supuesto de que sería colaborador de un grupo ilegal que tenía injerencia en el departamento, lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron a un punto desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción de Oporapa (Huila).

Contra la condena conocida por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, proceden los recursos de ley.