En escalada terrorista en Cauca, las disidencias de las Farc atacaron radar de la Aerocivil ubicado en el Cerro Santana

–La Aeronáutica Civil confirmó que en la oleada de ataques lanzada supuestamente por las disidencias de las Farc en el Cauca fue atacado el sistema de radar ubicado en el Cerro Santana, jurisdicción del municipio de El Tambo. De acuerdo con los reportes preliminares, el sistema de antenas sufrió impactos directos, lo que provocaron la salida de servicio de esta importante estación para la aeronavegación en el occidente colombiano.

En el comunicado la Aerocivil señaló que la prioridad absoluta es la integridad del personal técnico de la entidad y de los efectivos de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública que custodian la estación. Gracias a la pronta reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para defender la infraestructura aeronáutica, el personal que labora en esta estación resultó a salvo y se mantiene con ellos comunicación constante para monitorear su situación.

A pesar del daño en la infraestructura de vigilancia radar, la Aerocivil entrega un parte de tranquilidad a las aerolíneas y usuarios. Gracias a la robustez, redundancia y resiliencia tecnológica de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente.

La Aeronáutica Civil condena cualquier ataque a la infraestructura aeronáutica del país, estos hechos no solo afectan bienes públicos. sino que podrían poner en riesgo un servicio esencial para la conectividad y la seguridad aérea nacional e internacional.

La Entidad continúa con la evaluación de los daños y emprenderá las acciones del caso para lograr la pronta recuperación de este sistema estratégico.