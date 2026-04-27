Ejército evitó otros cinco atentados terroristas en el Cauca; alias «Marlon» sería el autor de la masacre en Cajibío y por su captura hay se ofrecen $5 mil millones

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó desde Popayán que la reacción oportuna de las tropas permitió frustrar al menos cinco atentados terroristas en las últimas horas en la región. La ofensiva dejó capturas y evidencias de criminales lesionados tras enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Destacó que, gracias a la presión sostenida, en los últimos meses han sido neutralizados cabecillas como ‘Giovanni’, ‘Kevin’, ‘Libardo’ y ‘El Mocho’, debilitando estructuras criminales en la zona.

Asimismo, reiteró que las operaciones continúan para ubicar y capturar a los responsables del ataque terrorista, entre ellos ‘Marlon’, a quien se señala como el autor de la masacre de civiles indefensos, por quien se ofrecen hasta $5.000 millones. Los compinches son ‘Farley’, ‘David’ y ‘Jairo Ramírez’.

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El jefe de la cartera de Defensa indicó que los recientes atentados terroristas son una respuesta a la presión sostenida de la Fuerza Pública sobre estructuras criminales de ‘Mordisco’ en el norte del Cauca y límites con el Valle del Cauca. Estos hechos evidencian la debilidad y cobardía de quienes, al verse acorralados, recurren a ataques contra la población civil.

El ministro anunció que, tras los ataques terroristas en la región, se desplegaron más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades de la Policia. También confirmó la llegada de dos pelotones adicionales para garantizar la movilidad y el control del territorio.

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De acuerdo con información de inteligencia, alias «Marlon», cuyo verdadero nombre es Iván Jacob Idrobo Arredondo, es el cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Según las autoridades, estaría vinculado a delitos como terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y reclutamiento forzado de menores.

Esta estructura delinque, demás de Cajibío, en los municipios caucanos de Suárez, Buenos Aires, Cajibío, Piendamó, Morales entre otros. Además, tiene fuerte presencia en localidades del Valle del Cauca.

“No nos doblegamos, nos empeñamos en capturar a los responsables y en hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir”, contundente mensaje del ministro @PedroSanchezCol, mientras realizaba un sobrevuelo en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca. Tras las reuniones… pic.twitter.com/HZ7pCxBVRu — Mindefensa (@mindefensa) April 26, 2026

La Fiscalía General de la Nación indicó que dispuso de sus capacidades investigativas, técnicas, científicas y de análisis para identificar y lograr la judicialización de los responsables de la escalada terrorista de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública y la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Añadió que un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a través de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió de manera inmediata las noticias criminales creadas con ocasión de los 22 actos violentos perpetrados durante las últimas 48 horas, que dejan preliminarmente 20 personas muertas y más de 30 heridas.

Además indicó que con apoyo de fiscales y analistas de las seccionales Cauca, Valle del Cauca y Cali, y un componente interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se avanza de manera prioritaria en la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico que conduzcan a tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos y sus fuentes ilícitas de financiación.

De igual manera, una comisión del Nivel Central se trasladará a la región para articular esfuerzos con otras autoridades y consolidar un plan metodológico que facilite el desarrollo de las actividades previstas, concluyó.