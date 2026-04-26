Cortes de luz este lunes 27 de abril de 2026 en Bogotá, Chía y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 27 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Espartillal. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Ortezal. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 38 a carrera 40 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la carrera 12 a carrera 15 entre calle 19 a calle 23 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Capuchina. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 11 a carrera 13 –

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 222 a calle 224 entre carrera 52 a carrera 55 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Lomita. De la calle 220 a calle 222 entre carrera 108 a carrera 110 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 105 a carrera 109 entre calle 140 a calle 142 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Escuela General Santander. De la calle 44 Sur a calle 46 Sur entre carrera 49 a carrera 51 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Venecia Occidental. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Venecia. De la calle 45 Sur a calle 51 Sur entre carrera 49 a carrera 53 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Chía, Cundinamarca

De la carrera 10 a carrera 14 entre calle 9 a calle 12. Desde las 7:45 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Vereda El Porvenir. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.