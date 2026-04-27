Trump rechaza las acusaciones contenidas en el manifiesto del tirador en el Hotel Washington: «No soy un pedófilo»

–Durante la emisión del programa ’60 Minutes’ de CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó de forma tajante ser «un pedófilo», cuando la periodista Norah O’Donnell le interpeló sobre los apelativos contenidos en el manifiesto del atacante del tiroteo ocurrido la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

«No soy un pedófilo. Disculpa. Disculpa. No soy un pedófilo», afirmó, esgrimiendo que lo están asociando con «cosas que no tienen nada que ver» con él, en referencia al caso del depredador sexual fallecido Jeffrey Epstein. «Fui totalmente exonerado», añadió.

«No soy un violador. No violé a nadie», añadió Trump, después de que O’Donnell leyera una frase del documento en la que el atacante parecía referirse a él, calificándolo de «pedófilo, violador y traidor». Trump dijo que «sus amigos del otro lado» fueron los que estuvieron involucrados con «Epstein u otras cosas», y calificó al autor del texto de «persona enferma».

??"NO SOY UN PEDÓFILO" Trump arremete contra periodista en plena entrevista sobre el tiroteo. https://t.co/jw2DGzsKp4 pic.twitter.com/kyshZWQvsj — RT en Español (@ActualidadRT) April 27, 2026

En el tramo más tenso de la conversación, Trump atacó a la entrevistadora con insultos y repudió que leyera el manifiesto del sospechoso en directo. «No deberías estar leyendo eso en ’60 Minutes’. Eres una desgracia. Pero adelante. Terminemos la entrevista», dijo, antes de rematar: «Eres una vergüenza».

El nombre de Trump figura en varios documentos del caso Epstein, siendo mencionado en una serie de asuntos inquietantes que involucran a menores de edad, como el de una niña de entre 13 y 14 años que, supuestamente, habría sido obligada a practicarle sexo oral.

Al mismo tiempo, esos documentos señalan que las menores eran sometidas a pruebas de «estrechez» mediante tocamientos. «Se midió la vulva y la vagina de las niñas, introduciendo un dedo, y se las clasificó según el grado de estrechez», se lee en el archivo EFTA01660679.

El propio mandatario ha rechazado en reiteradas ocasiones su implicación en las acciones delictivas del depredador sexual Jeffrey Epstein y de su cómplice y expareja, Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión por tráfico sexual y espera obtener el perdón judicial de Trump. En este contexto, afirmó que el fallecido financiero conspiró en su contra con el objetivo de perjudicarlo políticamente y provocar su derrota electoral, o «algo peor».

Por otra parte, no hay pruebas públicas de que el FBI considere creíbles las acusaciones contra Trump contenidas en esos documentos, mientras el Departamento de Justicia ha declarado que dichas acusaciones eran falsas.

De otra parte, en la misma entrevista en 60 Minutes de CBS News, el presidente, Donald Trump, trató de explicar su «caótica» evacuación tras los disparos registrados durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en comparación con la del vicepresidente J. D. Vance, alegando que él mismo contribuyó a que el Servicio Secreto actuara «un poco más despacio».

«Lo que pasó es que, en parte, fui yo. Quería ver qué estaba pasando. Y no se lo puse tan fácil», dijo.

Según el relato de Trump, en un primer momento, permaneció de pie y pidió a los agentes «esperar un minuto», mientras intentaba distinguir si se trataba de un ruido normal, momento en que se percató «de que quizá se trataba de un problema grave y distinto».

«Estaba rodeado de gente estupenda y, probablemente, les hice actuar un poco más despacio. Dije: ‘Un momento, un momento. Déjenme ver, un momento'», continuó.

Según el mandatario, después empezó a caminar con los agentes cuando le pidieron que avanzara, pero ellos insistieron en que se tirara al suelo. «Me dijeron: ‘por favor, agáchese, agáchese en el suelo’. Así que me tiré al suelo. La primera dama también lo hizo», explicó al ser consultado sobre un momento de la evacuación en el que parece caerse.

Según contó, en ese momento llegó a avanzar «más o menos a mitad de camino» aún erguido, «un poco inclinado», antes de que los agentes repitieran la orden de que se tumbara en el piso, momento en el que obedeció, al igual que su esposa.

(Información RT).