Ataque a cena con Trump: Como en las películas, agente del Servicio Secreto salvó su vida en el tiroteo por un pequeño adminículo

–Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos alcanzado por una bala durante el tiroteo del sábado pasado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Hilton de Washington, como en las películas, se salvó de morir porque un pequeño adminículos detuvo el proyectil.

Fue su teléfono móvil, además del chaleco antibalas, de acuerdo con un informe policial citado por The Atlantic.

El autor del tiroteo, Cole Thomas Allen, de 31 años y residente en California, intercambió disparos con los agentes de seguridad antes de ser reducido por personal del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel.

Solo uno de sus múltiples disparos alcanzó al agente, quien fue trasladado de inmediato a un hospital local.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que, junto con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo ocurrido este sábado cerca de la zona principal de control de detectores de metales durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton.

«El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección. Una persona ha sido detenida», señaló en el comunicado compartido por el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El Subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, se pronunció sobre el tiroteo previamente en su cuenta en X, pero sin hacer referencia al agente herido:

«Esta noche, un cobarde intentó provocar una tragedia nacional. Subestimó la capacidad de protección del Servicio Secreto de los Estados Unidos y fue detenido al primer contacto. La solidez de nuestro sistema de seguridad multicapa quedó patente, con un sinfín de contramedidas aún por implementar. Agradecemos a los valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto y a nuestros valiosos socios de las fuerzas del orden».

Posteriormente, el presidente Trump escribió en su plataforma Truth Social:

«Toda una velada en DC. El Servicio Secreto y las Fuerzas del Orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE”, pero estaremos completamente guiados por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo previsto y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo. Presidente DONALD J. TRUMP».

En nota aparte, el mandatario señaló:

«Lo que ocurrió anoche es exactamente la razón por la que nuestro gran ejército, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por diferentes razones, todos los presidentes durante los últimos 150 años, han estado EXIGIENDO que se construya un salón de baile grande, seguro y protegido EN LOS TERRENOS DE LA CASA BLANCA. Este evento nunca habría ocurrido con el salón de baile militarmente ultrasecreto actualmente en construcción en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido! Si bien es hermoso, tiene todas las características de seguridad de más alto nivel que existen, además, no hay habitaciones en la parte superior para que entren personas no seguras y está dentro de las puertas del edificio más seguro del mundo, la Casa Blanca. La ridícula demanda de Ballroom, presentada por una mujer que pasea a su perro y que no tiene absolutamente ninguna legitimidad para presentar una demanda de este tipo, debe ser retirada de inmediato.¡¡¡No se debe permitir que nada interfiera con su construcción, que está dentro del presupuesto y sustancialmente adelantada a lo previsto!!! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP. (Con información de RT).