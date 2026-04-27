Venezuela: Delcy Rodríguez convoca encuentro nacional con trabajadores al cierre de peregrinación contra sanciones

(Foto prsidencia: pizarra humana «Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz»). La presidenta encargada Delcy Rodríguez convocó este fin de semana a un encuentro nacional con trabajadores el 30 de abril en Caracas, en el marco del cierre de la gran peregrinación nacional contra las sanciones, con el objetivo de definir líneas de acción en materia económica y salarial.

La iniciativa, promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entra así en una nueva fase orientada a canalizar propuestas surgidas durante los recorridos territoriales realizados desde el 19 de abril y que siguen su curso progresivamente a lo largo del territorio nacional.

Según lo anunciado por Rodríguez, el encuentro servirá para presentar un balance sobre el impacto de las sanciones internacionales en la economía venezolana y recoger planteamientos de distintos sectores laborales.

Señaló que se trabaja en la elaboración de un «mapa claro» que permita evaluar los efectos acumulados de estas medidas sobre el aparato productivo y las condiciones sociales del país.

En ese contexto, indicó que el proceso en curso busca «sanar las heridas sociales, económicas y políticas», en referencia a las consecuencias que dejan las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

La convocatoria se apoya en una serie de mesas de trabajo con participación de trabajadores de diversos sectores, cuyas propuestas serán sistematizadas en un documento previsto para finales de mes.

Durante las jornadas recientes, funcionarios gubernamentales han reiterado que no existen soluciones inmediatas a la notable contracción del ingreso familiar, aunque han subrayado la necesidad de avanzar en consensos internos para sostener la actividad productiva.

«No hay soluciones mágicas, pero sí la voluntad de hacerlo juntos», expresó Rodríguez.

El encuentro nacional de trabajadores cerrará la fase final de la «Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz», una movilización que se ha extendido por distintos estados del país con actividades simultáneas y participación de sectores sociales, políticos y económicos.

La peregrinación continúa su avance hacia la capital, Caracas, donde se prevé que el encuentro con trabajadores y las actividades del 1 de mayo marquen el cierre de esta movilización. (Información Agencia Xinhua).