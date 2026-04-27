Trump canceló viaje de sus representantes a Pakistán para reunión con los iraníes; Hezbolá desconoce las negociaciones entre Israel y el Líbano

–(Imagen ilustrativa). Por considerar que ha sido demasiado tiempo perdido, el presidente Donald J. Trump decidió cancelar el viaje de sus representes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes para buscar una solución a la guerra. «Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes», precisó el mandatario en su plataforma Truth Social y puntualizó:

«¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay tremendas luchas internas y confusión dentro de su “liderazgo.” Nadie sabe quién está a cargo, incluidos ellos. Además, tenemos todas las cartas, ¡ellos no tienen ninguna!».

Finalmente, el presidente Trump afirmó que si los iraníes «quieren hablar lo único que tienen que hacer es llamar!!!»

Mientras tanto, el líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, aseguró este lunes que no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus «resultados», al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.

«Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo», sentenció el clérigo chií en un comunicado.

«No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa», indicó, por otro lado, mientras el Gobierno libanés toma parte en un diálogo mediado por Washington y sin participación de Hezbolá , pese a ser la principal parte contendiente por parte del Líbano. (Con información de RT).