Atacante en cena de corresponsales de Casa Blanca fue acusado de intento de asesinato del presidente Trump

— Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido la noche del sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fue acusado este lunes de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Allen compareció por primera vez desde el tiroteo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Allen fue acusado de tres cargos penales: intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de armas y disparar un arma de fuego durante un crimen violento.

El fiscal dijo que Allen tenía una escopeta de corredera calibre 12 y un revólver de calibre .38, además también llevaba consigo tres cuchillos así como parafernalia peligrosa cuando fue arrestado, informó CNBC.

De acuerdo con los agentes del orden, Allen, de 31 años, viajó en tren de California a Washington D. C. y se registró en el hotel Washington Hilton con armas antes del ataque.

Según informes, Allen envió un correo electrónico a sus familiares poco antes del tiroteo, en el que escribió que los funcionarios de la administración Trump eran sus «objetivos, dando prioridad desde el de mayor al de menor rango».

También escribió «entro con varias armas y ni una sola persona en el lugar considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza».

Grabaciones en tiempo real del evento muestran que el sospechoso intentó atravesar corriendo un punto de control de seguridad e intercambió disparos con fuerzas del orden. Un oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido en el tiroteo.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y todos los miembros del gabinete fueron evacuados del evento después del tiroteo. Los asistentes fueron vistos en la transmisión en vivo agachándose alrededor de sus mesas y cubriéndose.

Poco después del incidente de seguridad, el portavoz del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Anthony Guglielmi, escribió en X que la agencia investigaba «un incidente de tiroteo cerca del área de detección principal del magnetómetro» durante la cena, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana.

La violencia política ha sido frecuente en Estados Unidos en los últimos años. Trump ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato y amenazas de muerte durante su campaña presidencial y como presidente. El ejemplo más destacado es el intento de asesinato ocurrido en julio de 2024 en Butler, Pensilvania, del cual Trump sobrevivió por poco mientras hacía campaña para la presidencia. (Información Agencia Xinhua).