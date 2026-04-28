Convocatoria para integrar la Ruta del Vino en Bogotá: La Candelaria impulsa la cultura y el comercio local

Imagen: Alcaldía Local de La Candelaria.

La Alcaldía Local de La Candelaria abrió la convocatoria para que los comercios de la localidad 17 se integren a la Ruta del Vino de La Candelaria, una iniciativa que busca posicionar el vino como un punto de encuentro cultural, fortalecer el tejido comercial y ofrecer nuevas experiencias a residentes y visitantes. Los establecimientos se pueden postular hasta el miércoles 29 de abril de 2026.

En el marco del contrato CPS 486-2025, orientado a generar espacios de encuentro, disfrute y reconocimiento alrededor de la cultura del vino como una manifestación que fortalece la identidad local, promueve la integración comunitaria y aporta al dinamismo cultural y social de la localidad de La Candelaria; se abre la presente convocatoria dirigida a establecimientos que dentro de su oferta cuenten con vino.

“Desde la Alcaldía Local de La Candelaria seguimos trabajando para fortalecer a nuestros comerciantes y generar experiencias que conecten la cultura, el turismo y la gastronomía. La Ruta del Vino es una oportunidad para visibilizar el talento local y dinamizar nuestra economía”, afirmó la alcaldesa Local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

Beneficios de participar en la Ruta del Vino en La Candelaria, en el centro de Bogotá

Aumento de ventas: Estrategia diseñada para incrementar ingresos y flujo de clientes en los establecimientos.

Estrategia diseñada para incrementar ingresos y flujo de clientes en los establecimientos. Incentivos de bienvenida: Entrega de herramientas como kit de 10 copas para clientes y acceso al mapa oficial de la ruta.

Entrega de herramientas como kit de 10 copas para clientes y acceso al mapa oficial de la ruta. Marketing y visibilidad: Inclusión del establecimiento en el mapa oficial de la ruta, con difusión en redes sociales y posicionamiento de marca ante nuevos públicos.

Inclusión del establecimiento en el mapa oficial de la ruta, con difusión en redes sociales y posicionamiento de marca ante nuevos públicos. Autonomía creativa: Cada establecimiento define su propuesta y maridaje, manteniendo control total sobre su experiencia

Los interesados puedes inscribirse través del formulario habilitado, haciendo clic aquí.

La Alcaldía Local de La Candelaria reafirma su compromiso con iniciativas que integran cultura, emprendimiento y turismo.