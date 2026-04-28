Bogotá logra $ 41.987 millones para conservar áreas protegidas con primera subasta de derechos de construcción

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá logró $ 41.987 millones para conservar áreas protegidas con primera subasta de derechos de construcción. Por primera vez en el país una ciudad realiza una subasta anticipada de Certificados de Derechos de Construcción. Estos nuevos recursos se destinarán a la adquisición de predios estratégicos en la Reserva Thomas van der Hammen, para acelerar su restauración y conservación, y fortalecer la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

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A trave?s de la subasta de derechos de construccio?n, la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Gala?n, inicia el proceso de adquisicio?n de suelo de la Estructura Ecolo?gica Principal, por parte del Distrito Capital, garantizando la conservacio?n y sostenibilidad de ecosistemas vitales para la ciudad.

La Estructura Ecolo?gica Principal es ordenadora del territorio y garante de los equilibrios ecosiste?micos para un modelo de ocupacio?n en clave de sostenibilidad ambiental regional, y se configura a partir de la integracio?n de las a?reas de origen natural y aquellas producto de procesos de urbanizacio?n, que mantienen una oferta ambiental significativa para los habitantes de la ciudad. Dentro de e?sta, pueden existir a?reas habilitadas para el uso pu?blico y disfrute de la ciudadani?a, respetando los objetivos de conservacio?n.

Es por esta razo?n que se reglamento? el mecanismo de transferencia de derechos de construccio?n y desarrollo como instrumento de gestio?n y financiacio?n del suelo de estructura ecolo?gica principal, a trave?s del cual la ciudad obtiene recursos que le permiten adquirir predios dentro de estas zonas y darles un uso compatible con la conservacio?n ambiental.

Beneficios para el desarrollo urbano

Adema?s de garantizar la conservacio?n y sostenibilidad de la Estructura Ecolo?gica Principal, a trave?s de los certificados de derechos de construccio?n, el alcalde Carlos Fernando Gala?n busca impulsar la renovacio?n en zonas centrales como ZIBo, la Actuacio?n Estrate?gica Zona Industrial de Bogota?, cuyas caracteri?sticas la convierten en un polo estrate?gico de desarrollo para la ciudad.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente establece que los proyectos que se desarrollen en el a?rea de actividad de grandes servicios metropolitanos en predios que tienen asignado el tratamiento de consolidacio?n o de renovacio?n urbana, , y que incluyan usos residenciales, debera?n comprar Certificados de Derechos de Construccio?n y Desarrollo de la Estructura Ecolo?gica Principal. Por cada metro cuadrado de construccio?n en el uso residencial se debera? adquirir un certificado.

El desarrollo de A?reas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos se vuelve clave para promover la generacio?n de vivienda formal con todos los soportes urbanos que se requieren, estimular el mercado inmobiliario, promover la inversio?n, y dar alternativas para el cumplimiento de las metas del Plan de Ordenamiento Territorial.

Beneficios para la generacio?n de vivienda

La subasta de certificados de derechos de construccio?n y desarrollo de la estructura ecolo?gica principal es una estrategia para la generacio?n de vivienda en la ciudad. Gracias a este novedoso instrumento, se podra?n ejecutar proyectos residenciales en zonas estrate?gicas de la ciudad en las que este uso no era permitido.

En Bogotá se forman aproximadamente 40.000 nuevos hogares cada an?o. De acuerdo con las proyecciones oficiales basadas en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), este crecimiento responde a una dina?mica donde el nu?mero de hogares crece ma?s ra?pido que la poblacio?n total debido a la reduccio?n del taman?o promedio de las familias.

Por otra parte, la informacio?n del DANE arroja que el de?ficit de vivienda en la zona urbana de la ciudad es de aproximadamente 331,000 unidades de vivienda.

Las metas y objetivos tanto del Plan de Ordenamiento Territorial, como del Plan de Desarrollo, incluyen la generacio?n de vivienda formal para disminuir el de?ficit y cubrir esos nuevos hogares que se forman anualmente. Los datos presentados por Camacol, informan que la oferta de vivienda a enero de 2026 esta? alrededor de 36.000 unidades.

La puesta en marcha de este instrumento se convierte en una pieza del engranaje que permitira? cerrar esa brecha, y generar cada vez ma?s vivienda formal, en

sectores centrales y consolidados de la ciudad, que cuenten con todos los soportes urbanos necesarios.

¿Que? entidad gestiona la subasta?

El mecanismo es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de las secretari?as distritales de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) la cual estructuro? y desarrollo? el mecanismo.

¿Quie?nes pueden participar?

Para participar en la subasta, los interesados debieron de inscribirse, presentar la propuesta del proyecto que adelantara?n, haber constituido y presentado una Garanti?a de Seriedad de la Oferta, aceptar los te?rminos y condiciones del reglamento de la subasta y de la Convocatoria Oficial y aprobar los procesos de debida diligencia y de verificacio?n del SARLAFT.

Se inscribieron ocho interesados y, luego de un estricto proceso de revisio?n de cumplimiento de requisitos, seis empresas dedicadas al desarrollo y construccio?n de proyectos inmobiliarios fueron habilitadas para avanzar en la subasta.

Las seis empresas que cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento y en la convocatoria son: Inversiones y Construcciones INCOL S.A.S, Compan?i?a de Construcciones Andes Coandes S.A.S., Cusezar S.A., Marval S.A.S, Construcciones Buen Vivir S.A.S. y Constructora Las Galias S.A.S.