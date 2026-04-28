Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes abril 28, 2026 -Dólar TRM: $3,633.76 (vigente 29 de abril) -Euro $ 4,257.60 -Bitcoin US$ 76.499,90 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,76 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,35 -Petróleo Brent US$ 99,51 -Oro-Compra Banco de la República $ 514.959,99 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorElecciones comunales de Bogotá 2026: la democracia se tomó los barrios Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 29 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Gobierno aboca solución a grave situación en El Catatumbo; disturbios dejan 2 muertos y más de 30 heridos Ariel Cabrera lunes junio 24, 2013 Judicial ONU condena asesinato de uniformados de la Fuerza Pública por parte de las FARC Carlos Martinez domingo noviembre 27, 2011 Judicial Gobierno Nacional activa la «Operación Themis» para «cazar» a los asesinos de lideres sociales y firmantes de paz Ariel Cabrera viernes marzo 15, 2024 Economía Entró en funcionamiento para tránsito liviano el Túnel en vía Bogotá-Girardot Ariel Cabrera domingo marzo 28, 2010