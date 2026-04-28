-Dólar TRM: $3,633.76 (vigente 29 de abril)

-Euro $ 4,257.60

-Bitcoin US$ 76.499,90

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,76

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,35

-Petróleo Brent US$ 99,51

-Oro-Compra Banco de la República $ 514.959,99