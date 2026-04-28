Elecciones comunales de Bogotá 2026: la democracia se tomó los barrios

Foto: IDPAC

Con una amplia participación ciudadana, este domingo 26 de abril de 2026, la ciudad llevó a cabo las elecciones de las Juntas de Acción Comunal para el periodo 2026-2030, consolidando estos espacios como el primer escenario de organización y decisión colectiva en los territorios.

Un total de 970 Juntas de Acción Comunal realizaron elecciones, alcanzando aproximadamente el 63 % de las 1.553 organizaciones comunales habilitadas en la ciudad

“Desde el Distrito acompañamos un proceso que le pertenece a la ciudadanía. Nuestro rol fue garantizar condiciones, pero fueron las comunidades las que hicieron que esta jornada tuviera sentido”, señaló María Ximena Morales Trujillo, directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC).

Además, el liderazgo de las mujeres volvió a ser protagonista: el 58 % de votantes son mujeres. Este dato redefine la representación en estos espacios y marca una tendencia en la configuración del liderazgo local.

El desarrollo de la jornada también se destacó por su organización y capacidad de respuesta institucional. Aunque se registraron 37 incidencias, estas fueron atendidas de manera oportuna gracias al trabajo articulado entre la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Personería de Bogotá, la Veeduría Distrital y la Defensoría del Pueblo, garantizando el normal desarrollo del proceso en toda la ciudad.

Tras la jornada, la administración local hace un llamado a las Juntas de Acción Comunal que no participaron en este proceso electoral para que, durante los próximos dos meses, se acerquen al Instituto de la Participación y reciban asesoría que les permita adelantar sus elecciones y garantizar la continuidad de sus procesos organizativos.

En cuanto a los pasos posteriores, los organismos de acción comunal cuentan con un plazo de veinte (20) días calendario a partir de la elección para entregar la documentación del proceso ante el IDPAC, en su calidad de entidad de inspección, vigilancia y control. Una vez recibida la documentación completa, el Instituto dispone de quince (15) días hábiles para expedir los actos administrativos de inscripción de dignatarios, quienes se posesionarán el 1 de julio de 2026.

De esta manera, Bogotá reafirma que la participación ciudadana es un eje clave para la transformación de la ciudad. Las Juntas de Acción Comunal siguen siendo protagonistas en la construcción de soluciones colectivas, impactando directamente la seguridad, la convivencia y el desarrollo de los barrios.