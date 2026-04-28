Movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 28 de abril

Foto: TransMilenio.

En la mañana de hoy martes 28 de abril de 2026, se registró una manifestación en la universidad Distrital, sede La Macarena. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 28 de abril de 2026

Manifestaciones en la universidad Distrital, sede La Macarena

Corte 9:25 a. m.

Rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual, cancelan los desvíos preventivos en el corredor.

Corte 08:56 a. m.

Rutas TransMiZonal continúan con los desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Corte 08:31 a. m.

Rutas TransMiZonal activan desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.