    • Tarancón Colprensa
    Bogotá

    Movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 28 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de Bogotá.Foto: TransMilenio.

    En la mañana de hoy martes 28 de abril de 2026, se registró una manifestación en la universidad Distrital, sede La Macarena. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

     

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 28 de abril de 2026

    Manifestaciones en la universidad Distrital, sede La Macarena 

    Corte 9:25 a. m.

    Rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual, cancelan los desvíos preventivos en el corredor.

    Corte 08:56 a. m.

    Rutas TransMiZonal continúan con los desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

    Corte 08:31 a. m. 

    Rutas TransMiZonal activan desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte