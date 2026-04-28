Movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 28 de abril
Foto: TransMilenio.
En la mañana de hoy martes 28 de abril de 2026, se registró una manifestación en la universidad Distrital, sede La Macarena. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!
Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 28 de abril de 2026
Manifestaciones en la universidad Distrital, sede La Macarena
Corte 9:25 a. m.
Rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual, cancelan los desvíos preventivos en el corredor.
Corte 08:56 a. m.
Rutas TransMiZonal continúan con los desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.
Corte 08:31 a. m.
Rutas TransMiZonal activan desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.