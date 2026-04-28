Participe en la gran jornada de siembra de especies nativas en el Humedal de Techo en Bogotá: asista este martes 28 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a los bogotanos y bogotanas a participar en una jornada de siembra de árboles, arbustos y herbáceas nativas en el Humedal de Techo, sector I, en la localidad de Kennedy. La jornada se realiza este martes 28 de abril de 2026 desde las 8:00 a. m.

La meta será alcanzar la plantación de 3.500 especies en el área, como parte de los compromisos de la Administración distrital con esta fuente de biodiversidad en el Distrito. El acumulado de intervenciones previas es de 3.201 plantaciones.

La Reserva Distrital de Humedal (RDH) de Techo está ubicada en la Sabana de Bogotá cuenta con una extensión aproximada de 11,67 hectáreas. Estos cuerpos de agua funcionan como amortiguadores que absorben parcialmente la crecida de los ríos, minimizando las inundaciones que afectan los sectores urbanos.

Fue declarado Parque Ecológico Distrital de Humedal y está localizado dentro del perímetro urbano de la ciudad, en la localidad de Kennedy.

Recuerda: con tu ayuda, le cumples a Bogotá y a los vecinos del humedal de Techo. Agéndate y participa: