Trabajo sí hay en Bogotá: Postúlese a 270 vacantes con convocatorias virtuales y presenciales este martes 28 y jueves 30 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 270 vacantes para especialista en operaciones marítimas, auxiliares de aeropuerto, analistas de costos, montacarguistas, asesores comerciales call center, auxiliares de cocina, auxiliares de panadería, auxiliares de bodega, operarios de aseo y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulaciones este martes 28 y jueves 30 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega dos convocatorias. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 30 vacantes en Bogotá

Accede a 30 vacantes para especialista en operaciones marítimas, auxiliar de aeropuerto, analista de costos, montacarguista (Funza/Siberia), auxiliares de tesorería, técnico integral, operarios de torno (Convencional/CNC), impresores flexográficos, ejecutivos comercial B2B y asesores comercial senior, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MANPOWER. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Experiencia: Desde seis meses en adelante dependiendo del cargo.

? Contrato: obra labor y término fijo de acuerdo al cargo.

? Salario: Desde $ 2.000.000 hasta $ 3.200.000 de acuerdo al cargo.

? Horario: Rotativos o fijo de acuerdo al cargo.

? Formación: Bachiller y profesional de acuerdo al cargo.

Postúlate de manera virtual este martes 28 de mayo de 2026, a través de la plataforma Microsft Teams de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Ingresa a la entrevista de manera virtual con Microsft Teams, ingresando o haciendo clic aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 30 vacantes en Bogotá

Accede a 30 vacantes para asesor y asesora comercial de call center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MENTIUS S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

¿Te interesa una oportunidad en call center?

? Experiencia mínima de seis meses en áreas de call center.

? Contrato: Obra labor.

? Salario mínimo con prestaciones de ley, más comisiones.

? Horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Disponibilidad un domingo al mes.

?? Funciones: Atención al cliente, ventas inbound y outbound, manejo de herramientas ofimáticas.

Postúlate de manera virtual este martes 28 de abril de 2026, de 10:30 a. m. a 11:59 a .m., a través de la plataforma Microsft Teams.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Ingresa a la entrevista de manera virtual con Microsft Teams, ingresando o haciendo clic aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 60 vacantes en Engativá, occidente de Bogotá

Accede a 60 vacantes para operarios y operarias de aseo, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Casalimpia S. A. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Vacantes para personas sin educación formal.

? ¿Buscas trabajo sin experiencia? Esta puede ser tu oportunidad ?.

? Con o sin experiencia previa.

Asiste este martes 28 de abril de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 m. a la avenida El Dorado o calle 26 #100-80.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con con 150 vacantes en Chapinero, norte de Bogotá

Accede a 150 vacantes para auxiliares de cocina, auxiliares de panadería, auxiliares de bodega, auxiliares de planta y uxiliares de producción, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GATEGOURMET. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Vacante para bachilleres.

?? ¿Buscas trabajo en cocina, panadería o producción?

? Contrato: término indefinido.

? Experiencia en Cocina mínimo seis meses en alimentos en cocina fría o caliente, panadería mínimo tres meses; producción, planta y bodega mínimo seis meses.

Asiste este jueves 30 de abril de 2026, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. a la calle 59 #13-33, Chapinero (Edificio Pasaje Galvis – Oficina 124, segundo piso).

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.