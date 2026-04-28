Petro advierte sobre supuesto autoatentado en Ecuador contra Daniel Noboa para culpar al gobierno colombiano

–(Foto: ¿es auténtica o IA?). El presidente Gustavo Petro alertó este martes que desde Ecuador se estaría preparando un plan para desestabilizar las elecciones en Colombia mediante un autoatentado contra el mandatario del vecino país, Daniel Noboa, para culparlo a él del mismo.

«Ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme. Todo es típico del de mañas de Uribe», escribió Petro en su cuenta en X, replicando la noticia que difundió la Radio Nacional de Colombia en la cual se advierte sobre el presunto autoatentado contra Noboa.

El presidente Petro subraya que si los explosivos que usan las disidencias de las Farc de alias «Marlon» en los ataques terroristas en el Cauca «provienen del Ecuador, no es más sino una alianza de narcos tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar».

La información de la Radio Nacional señala que según fuentes en Ecuador, el gobierno de ese país estaría preparando un plan para desestabilizar las elecciones en Colombia. Se habla de un autoatentado al presidente ecuatoriano para culpar al gobierno colombiano».

Añade que «información conocida por este medio, a través de fuentes en Ecuador que pidieron el anonimato, advierte sobre un supuesto plan del gobierno de Ecuador para desestabilizar las elecciones presidenciales en Colombia que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo».

Dentro de las acciones que se estarían planeando, precisa, las fuentes anónimas hablaron de un autoatentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa que tendría la intención de culpar de alguna manera al gobierno colombiano.

Señala además que «en las últimas horas han comenzado a circular imágenes en las que el presidente Daniel Noboa aparece reunido con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Hasta el momento se desconocen los temas que se trataron en esta reunión. Sin embargo, las investigaciones se llevan a cabo».

Igualmente Radio Nacional indica que según estas versiones, se está investigando si en este encuentro se habría abordado un eventual plan con efectos en la relación bilateral entre Colombia y Ecuador. Y la posible adopción de medidas comerciales por parte de Ecuador, incluyendo un aumento de aranceles a productos colombianos.

Y complementa: «Las mismas fuentes indican que, en paralelo, se estaría evaluando un escenario de incidencia en el contexto político colombiano, en particular de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo. No obstante, hasta ahora no se conocen evidencias públicas que respalden estas afirmaciones».

Finalmente Radio Nacional señala que «de confirmarse, los hechos tendrían un alto impacto en la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países y abrirían interrogantes sobre posibles injerencias en procesos internos».

? YA LO DESMINTIERON

Tanto Noboa como Uribe niegan la reunión. Noboa: “No tuve ninguna reunión con él”. Uribe indicó que solo estuvo en Ecuador por conferencias. pic.twitter.com/iD2q545tpJ — Altavoz Ec (@altavozecu_) April 26, 2026

?? | NOBOA DESMIENTE REUNIÓN CON ÁLVARO URIBE EN ECUADOR El presidente @DanielNoboaOk negó cualquier reunión con el exmandatario colombiano #ÁlvaroUribe, y aseguró que las medidas como la tasa de seguridad no tienen relación con su visita. Además, respondió a las declaraciones… pic.twitter.com/ag804rre8Q — Corte Informativo (@CorteInforma) April 18, 2026