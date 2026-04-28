Lili Pink defiende su tradición de 20 años y anuncia acciones legales para recuperar sus tiendas incautadas por supuesto lavado de activos y contrabando

–Tras el allanamiento e incautación de sus tiendas en el país, por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, la firma de ropa interior femenina Lili Pink, anunció en un comunicado que interpondrá los recursos legales necesarios para recuperar su manejo.

La Fiscalía reportó que son 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad los afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y secuestro.

En las diligencias de ocupación de los bienes, realizada con el apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del territorio nacional, la Fiscalía, junto con la DIAN, reportó el decomisó mercancía avaluadas en más de 54 mil millones de pesos. Además, tasó en 75 mil millones el supuesto contrabando.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios establecieron que la empresa habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, a través de las cuales ingresaba al país prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que distribuía en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

De acuerdo con la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, el lavado de activos sería de alrededor de 730 mil millones de pesos y el enriquecimiento ilícito superaría los 430 mil millones.

En su comunicado, la compañía Lili Pink, creada hace 20 años por los hermanos David y Max Abadi, hijos de Hyman Abadi, empresario colombiano de origen judido, señala que frente a esta situación actualmente adelanta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por su equipo.

Como parte de este proceso, subraya, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades.

«Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal», precisa.

En el escrito hace un llamado a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), «a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos».

Subraya que «es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo».

Finalmente reitera su «compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento» y advierte que cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.