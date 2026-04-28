Se le quitará la licencia de salud a las EPS más malas: Petro

–El presidente Gustavo Petro anunció que próximamente se adoptarán nuevas medidas para fortalecer el sistema preventivo de salud en el país, así como la aplicación de una figura legal hasta ahora no utilizada: “A las más malas EPS se les quitará la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora».

Aunque señaló que debe ser una decisión de la Supersalud, sostuvo que, constitucionalmente, el presidente de la República es el encargado de la vigilancia de la salud pública, y como tal puede tomar la decisión. Y subrayó «se va a aplicar esa medida, pero no con fines retaliatorios».

“Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos; no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos: las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias».

En ese sentido, sostuvo que ser intermediarias “es el efecto negativo más grande sobre la población colombiana, y eso se llama falta de trámite: demorar las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago, por eso se llaman EPS».

Entonces, aseguró, “la mayor causa que ve la sociedad colombiana de ineficiencia en la salud, no es responsabilidad del Gobierno».

La otra media que anunció es que la Adres (Administradora de los Recursos de la Salud) se encargará de pagar directamente los medicamentos para evitar la intermediación de las EPS.

“Ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo), usted hizo una propuesta que no veo ejecutando, y es que Adres paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia, si no se la entrega el gestor farmacéutico, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, Drogas La Rebaja o cualquier otra», precisó.

Dijo que ello implica que “se acabó la manipulación y el sabotaje en medicinas, como se acaba el que no les den cita a los pacientes en las EPS: ya les dan la cita demasiado tarde, cuando se trata de cáncer, y esa es otra medida que vamos a tomar. Entonces, deja de comprarse medicamentos a los gestores farmacéuticos, subasta invertida por molécula».

Significa, agregó, que dos o más hospitales se pueden juntar para comprar las medicinas, pero si se juntan hay un poder del demandante de medicinas, porque esa “subasta invertida permite bajar precios de monopolio y especulación con las medicinas, que están matando ciudadanos. Esos son asesinos, vampiros de la salud, entonces este tipo de medidas, más otras que hemos ya analizado, serán los que se tomen ya inmediatamente por el gobierno nacional».

Estas medidas anunciadas por el mandatario se dieron luego de hacer un análisis de la situación del sistema de salud del país, en el que también destacó las cifras que ha logrado su Gobierno con la salud preventiva que se ha implementado.

En la alocución el mandatario explicó, con cifras, cuál es el problema que más afecta al sistema de salud colombiano.

Se refirió a la crisis que afectan a muchas EPS y que se refleja en el número de PQR (peticiones, quejas y reclamos), y en la entrega de medicamentos.

En el primer caso, el número de PQR por cada 10 mil afiliados a cada EPS, el presidente mostró el siguiente resultado:

1- Compensar Valle del Cauca, 653,04 PQR por 10 mil afiliados.

2- SOS – 634,44 / 10 mil

3- Famisanar – 590,22 / 10 mil

4- Capital Salud – 580,88 / 10 mil

5 Compensar – 498,14 / 10 mil

6- Salud Total – 491,29 / 10 mil

7- Sura – 477,61 / 10 mil

8- Savia Salud – 453,72 / 10 mil

9 Sanitas – 450,76 / 10 mil

10- Nueva EPS – 442,13 / 10 mil

En total, dijo el presidente, son 17 EPS medidas con este indicador, de las cuales solo una (la Nueva EPS) está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

De otro lado, el jefe del Estado denunció un presunto intento de soborno dirigido al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, relacionado con pagos de una IPS del sector de salud mental.

El mandatario aseguró que el caso ya está en la Fiscalía y lo presentó como una muestra de prácticas de corrupción dentro del sistema de salud.