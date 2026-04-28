Petro pidió investigar si explosivos utilizados en ataques terroristas en el Cauca vienen de Ecuador

–En la alocución televisada de este lunes, el presidente Gustavo Petro pidió investigar si los explosivos utilizados en los ataques terroristas en el Cauca vienen de Ecuador. El mandatario aseguró que, de acuerdo con fuentes, esos explosivos serían entregados por la «junta del narcotráfico» a los frentes de los grupos ilegales del Cauca y provendrían de Ecuador con el propósito de “sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha».

El jefe del Estado indicó que en el consejo de seguridad que se realizó en la Casa de Nariño, previamente a la alocución propuso mirar «de dónde vienen los explosivos de Cajibío, matando no soldados, matando población civil», en haciendo terrorismo.

El primer mandatario manifestó que algunos de los funcionarios y la ciudadanía se equivocan cuando dicen no, son narcos, traquetos y subrayó: «el jefe de los frentes del Cauca no es ‘Iván Mordisco’, que es el segundo en jerarquía, es la junta del narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien». Además subrayó que “ya llevamos varios capturados en el aeropuerto de Dubái por colaboración policial que ha construido la Policía Nacional, la Armada Nacional, la mayor incautadora de cocaína del mundo».

Sostuvo que «el clan del golfo, que acaba de pasar otra propuesta de paz diferente y mejor, los grupos de Cauca, de ‘Iván Mordisco’ que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la segunda Marquetalia, todos obedecen a la junta del narcotráfico, ellos son sus jefes, y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones», aseguró.

Para el presidente Gustavo Petro es claro que Colombia hoy no es la mayor exportadora de cocaína del mundo, sino “los puertos ecuatorianos y es porque no se cuidan como si cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en alta mar y en puertos, etcétera, en el mundo con inteligencia colombiana».

Destacó que Colombia, gracias a sus labores de inteligencia y de interdicción, lleva 3.300 toneladas de cocaína incautadas, lo cual calificó como “un récord mundial».

Reveló que la Corte Penal Internacional aceptó la denuncia que hizo en contra de alias ‘Iván Mordisco’ y emprendió “una investigación preliminar por delitos contra la humanidad» y puntualizó: “He pedido que se extienda alias ‘Marlon’ y todos los jefes de esos frentes que actúan en el Cauca».

“Lo de Cajibío es terrorismo contra la población civil”, afirmó el Presidente @petrogustavo al referirse a los explosivos atribuidos a estructuras armadas en el Cauca. El mandatario informó que la Corte Penal Internacional aceptó la denuncia para abrir investigación preliminar… pic.twitter.com/MYM9WQGI7z — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 28, 2026

Aclaró que “estos frentes no son Farc, corrijan los lenguajes, porque la historia no se violenta» y enfatizó que “se equivoca el Departamento de Estado cuando coloca ese nombre, cuando son simples grupos narcoterroristas, acepto el término, y se ponen los uniformes con las viejas insignias para decir que son políticos».

El presidente Gustavo Petro también se refirió a los logros de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la estabilización y reducción de los cultivos de hoja de coca en el territorio nacional.

“Tenemos 258 mil 144 hectáreas, diciembre de 2025, por visión satelital», anotó, al explicar que “creo que hay 52 mil hectáreas de cultivos abandonados registrados por el informe satelital y 258 mil hectáreas de cultivos productivos con diferentes productividades».

Destacó que el dato final para diciembre del 2025 fue que “hubo 22 mil hectáreas sustituidas y 17 mil hectáreas nuevas. Luego, 4 mil hectáreas disminuyeron realmente los cultivos de hoja de coca y el motor de eso no fue más, sino la sustitución voluntaria con el campesinado de los cultivos de hoja de coca».

En síntesis, para el jefe de Estado es evidente que a hoy “tenemos 39 mil hectáreas sustituidas, más que lo que prometimos a (Donald) Trump y nos faltan meses para terminar el gobierno, aún dos».

“Es un logro relativo de este Gobierno en pos de acabar con las mafias», resaltó.