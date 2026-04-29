Cayó alias «mi pez», máximo cabecilla de la banda criminal Dagoberto Ramos, presunto responsable de ataques terroristas en el Cauca

–En desarrollo de la Operación Dignidad, ejecutada por la Policía, la Fiscalía y el Ejército, fue capturado José Alex Vitonco, más conocido con los alias ‘Mi Pez’ o ‘David’, máximo cabecilla de la banda criminal Dagoberto Ramos, señalado como presunto responsable de la reciente escalada terrorista en el departamento del Cauca.

El presidente Gustavo Petro destacó este golpe asestado a las disidencias de «Marlon» e Iván Mordisco».

El jefe del Estado afirmó que este sujeto “es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío, según la Policía Nacional».

Capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos, del EMC aliado de Marlon e Iván Mordisco. Es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibió, según la Policía Nacional pic.twitter.com/TYM0W98Xbj — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que la captura de alias «mi pez» se hizo efectiva en zona rural del municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, donde Vitonco se movilizaba, al parecer, para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad. En el procedimiento se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y siete equipos celulares.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘mi pez’ es requerido por el delito de terrorismo y deberá responder por la reciente escalada violenta que golpeó al suroccidente colombiano, especialmente por el atentado perpetrado el 25 de abril en el sector del túnel de Cajibío, sobre la vía Panamericana, que dejó un saldo de 21 personas fallecidas y 38 heridas.

Según se indicó, el capturado cabecilla de las disidencias de las Farc, cuenta con más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país, hombre de confianza de alias ‘Marlon’ y cercano al círculo de alias ‘Iván Mordisco’.

Este es el prontuario criminal de alias «mi pez» o «David»:

-Dirección y coordinación de más de 40 acciones terroristas en los últimos días contra la población civil y la Fuerza Pública.

-Órdenes de captura vigentes por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

-Control de más de 600 hombres en armas, liderando una de las estructuras criminales más peligrosas del país.

-Principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas.