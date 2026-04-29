CNE ratificó sanción contra la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales
–El Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmó la sanción administrativa contra los directivos de la campaña Petro Presidente de Pacto Histórico al comprobar la violación de los topes de gastos en primera y segunda vuelta en 2022 por más de 5 mil 300 millones de pesos.
En su fallo el CNE impuso multas por 5.922 millones de pesos a Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña; a Lucy Aydee Mogollón, como tesorera y a María Lucy Soto Caro como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial y 627 millones de pesos para la segunda vuelta.
Igualmente, el CNE remitió el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Petro.
Además dispuso compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a Roa por la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y fraude procesal.
A su turno, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía procesar al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las irregularidades en que presuntamente incurrió en el registro de gastos de campaña de Petro Presidente y de la campaña de Pacto Histórico para el Senado de la República.