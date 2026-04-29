En vivo movilidad Bogotá y rutas TransMilenio hoy 28 de abril de 2026

Foto: @BogotáTránsito.

Así está la movilidad en Bogotá: Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos para este 28 de abril.

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 28 de abril de 2026

Manifestación en la avenida Cali con avenida Suba

Corte 9:33 p. m.

Actualización:?Continúa la afectación vial en dos carriles de la calzada de la avenida Cali con avenida Suba, sentido norte a sur.

?Rutas alternas: Calle 153, carrera 92 y avenida calle 170.

Corte 8:46 p. m.

?Se presenta afectación vial en la avenida Cali con avenida Suba, sentido norte a sur, por bloqueo en la vía.

?Rutas alternas: Calle 153, carrera 92 y avenida calle 170.

Alta congestión en la avenida Caracas con calle Primera

Corte 8:11 p. m.

La flota troncal de TransMilenio retoma su recorrido en la avenida Caracas con calle Primera. Se cancela el contraflujo y desvíos. Sin embargo, presentamos retrasos en algunos servicios.

Corte 7:43 p. m.

Continúa sin paso para la flota troncal de TransMilenio y alta congestión vehicular sobre el corredor.

Avanza el contraflujo para la flota represada y desvío por la calle Sexta al oriente para tomar la carrera Décima al sur hasta la calle 27 sur, posteriormente giran al occidente y conectar nuevamente con la avenida Caracas.

Corte 7:15 p. m.

Debido a una novedad operativa, no hay paso para la flota troncal de TransMilenio.

Inicia contraflujo para la flota represada y desvío por la calle Sexta al oriente para tomar la carrera Décima al sur hasta la calle 27 sur, posteriormente giran al occidente y conectar nuevamente con la avenida Caracas.

Accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 37 sur

Corte 8:41 p. m.

Actualización:?Continúan las labores de investigación por parte de criminalística en la avenida Boyacá con calle 37 sur, sentido sur a norte, debido a siniestro vial con fatalidad.

??Ruta alterna: Autopista Sur

?Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 8:08 p. m.

Actualización:?Grupo de criminalística realiza labores de investigación en la avenida Boyacá con calle 37 sur, sentido sur a norte, debido a siniestro vial con fatalidad.

?? Ruta alterna: Autopista Sur. ?Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 7:17 p. m.

Actualización:?Continúa la afectación vial en la avenida Boyacá con calle 37sSur, sentido sur a norte, debido a siniestro vial con fatalidad.

??Ruta alterna: Autopista Sur. ?Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en el corredor.

Corte 6:30 p. m.

?Siniestro vial con fatalidad en la avenida Boyacá con calle 37 sur, sentido sur a norte, entre camión y dos motociclistas.

??Ruta alterna: Autopista Sur. ?Transito en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación.

Manifestación en la calle 72 con carrera 11 en inmediaciones a la Universidad Pedagógica

Corte 8:31 p.m.

Actualización: ??? Los manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en la Calle 72 con carrera 11. ?Grupo Guía en el punto.

Corte 8:19 p. m

Los manifestantes se retiran de la calle 72 con carrera 11, en inmediaciones a la Universidad Pedagógica. Los servicios TransMiZonal y dual retoman su recorrido habitual en la zona. Cancelan los desvíos para el componente.

Usuarios afectados: 150.756.

Corte 8:11 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación en inmediaciones a la Universidad Pedagógica Nacional.

Corte 8:09 p. m.

Actualización: Continúan los cierres viales en la calle 72 con carrera 11, por manifestación.

?Rutas alternas: Carrera Séptima, calle 53, avenida Circunvalar, calle 85 y calle 92.

?Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 7:43 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación en inmediaciones a la Universidad Pedagógica Nacional.

Corte 7:15 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación en inmediaciones a la Universidad Pedagógica Nacional.

Corte 6:37 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación en inmediaciones a la Universidad Pedagógica.

Corte 6:20 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación ajena a la operación.

Corte 6:07 p. m.

Actualización: Persiste la afectación vial en la calle 72 con carrera 11, por manifestación.

?Rutas alternas: Carrera Séptima, calle 53, avenida Circunvalar, calle 85 y calle 92. ?Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 5:35 p. m.

Actualización: Continúa la afectación vial en la calle 72 con carrera 11, por manifestación.

?Rutas alternas: Carrera Séptima, calle 53, avenida Circunvalar, calle 85 y calle 92. ?Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 5:20 p. m.

Continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación en inmediaciones a la Universidad Pedagógica Nacional.

Corte 5:04 p. m.

Se presenta afectación vial en la calle 72 con carrera 11, por manifestación.

Rutas alternas: Carrera Séptima, avenida Circunvalar, calle 85 y calle 92. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con avenida Chile

Durante la noche de hoy se presentó alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con avenida Chile.

Corte 7:15 p. m.

Mejora las condiciones de movilidad sobre el corredor y se supera la novedad operativa en la carrera 30 con avenida Chile.

Corte 6:37 p. m.

Por una novedad operativa a la altura de la Estación de TransMilenio 7 de agosto, hay alta congestión vehicular sobre el corredor., flota troncal sale al mixto desde la Estación 7 de Agosto.

Corte 6:20 p. m.

Por una novedad operativa a la altura de la Estación de TransMilenio 7 de Agosto, hay alta congestión vehicular sobre el corredor. La flota troncal sale al mixto desde la Estación 7 de Agosto.

Suspensión de servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar por fuertes lluvias

Durante la tarde se registró suspensión del servicio de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar por fuertes lluvias y tormenta eléctrica.

Corte 6:37 p. m.

?TransMiCable, en Ciudad Bolívar- Reinicia la operación de TransMiCable por normalización de condiciones meteorológicas en la zona de influencia.

Corte 6:20 p. m.

?TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Por alerta de tormenta eléctrica, suspende temporalmente operación TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Se restablecerá la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Corte 5:59 p. m.

?TransMiCable, en Ciudad Bolívar

Reinicia la operación de TransMiCable por normalización de condiciones meteorológicas en la zona de influencia.

Corte 5:20 p. m.

Continúa la suspensión temporal en la operación del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Se restablecerá la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Corte 4:58 p. m.

Por alerta de tormenta eléctrica, suspende temporalmente operación TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Se restablecerá la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Accidente de tránsito en la avenida Caracas con carrera 12

Corte 5:10 p. m.

Actualización: ???Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la avenida Caracas con carrera 12B, sentido norte a sur.

Corte 4:26 p.m.

Actualización: Continúan las labores de investigación por parte del grupo de criminalística en la avenida Caracas con carrera 12B, sentido norte a sur, debido a siniestro vial con fatalidad.

Rutas alternas: Av. Boyacá y Av. Carrera 10.

Corte 4:20 p. m.

Usuarios afectados: 78.146

? Universidad pedagógica

Continúan los desvíos preventivos para la flota zonal que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación ajena a la operación.

Corte 03:42 p. m.

Usuarios afectados: 77.947

? Universidad pedagógica

Continúan los desvíos preventivos para la flota zonal que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación ajena a la operación.

Corte 03:12 p. m.

Usuarios afectados: 41.035

?Universidad Distrital, sede La Macarena

Rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual y cancelan los desvíos sobre el corredor.

? Universidad pedagógica

Activamos desvíos preventivos para la flota zonal que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación ajena a la operación.

Corte 02:29 p. m.

Usuarios afectados: 34.905

?Troncal Décima

Flota troncal retoma su recorrido habitual en ambos sentidos en la carrera décima con calle 19.

Inician a operar las estaciones San Victorino, San Diego y Las Nieves.

Buses troncales cancelan los desvíos por la avenida Caracas con calle sexta.

?Universidad Distrital, sede La Macarena

Rutas TransMiZonal continúan con desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Rutas afectadas: 97, 120, HA702 y KA324.

Corte 02:15 p. m.

Usuarios afectados: 34.905

?Troncal Décima

Por manifestaciones ajenas a la operación, siguen sin paso la flota troncal en ambos sentidos en la carrera décima con calle 19.

Detenemos la flota en Bicentenario y Museo Nacional. Siguen sin operar las estaciones San Victorino, San Diego y Las Nieves.

Buses troncales continúan con desvíos por la avenida Caracas con calle sexta.

?Universidad Distrital, sede La Macarena

Rutas TransMiZonal continúan con desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Rutas afectadas: 97, 120, HA702 y KA324.

Corte 12:42 p. m.

?Troncal Décima

Por manifestaciones ajenas a la operación, está sin paso la flota troncal en ambos sentidos en la carrera décima con calle 19.

Detenemos la flota en Bicentenario y Museo Nacional. Dejan de operar las estaciones San Victorino, San Diego y Las Nieves.

Buses troncales inician desvíos por la avenida Caracas con calle sexta.

?Universidad Distrital, sede La Macarena

Rutas TransMiZonal activan nuevamente desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Rutas afectadas: 97, 120, HA702 y KA324.

Corte 12:25 p. m.

?Troncal Décima

Por manifestaciones ajenas a la operación, está sin paso la flota troncal en la carrera décima con calle 19. Nos preparamos para activar contraflujo.

?Universidad Distrital, sede La Macarena

Rutas TransMiZonal activan nuevamente desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Rutas afectadas: 97, 120, HA702 y KA324.

Accidente en la avenida caracas con carrera 12B

Corte 4:20 p. m.

?Av Caracas con carrera 12b

Los servicios TransMiZonal retoman su recorrido habitual en la zona. Cancelan los desvíos para el componente.

Corte 3: 42 p. m.

?Av Caracas con carrera 12b

Por siniestro vial en la avenida Caracas con carrera 12B, sentido norte – sur, los servicios TransMiZonal siguen sin paso. Continúan los desvíos para el componente zonal.

Corte 3:12 p. m.

?Av Caracas con carrera 12b

Por siniestro vial en la Avenida caracas con carrera 12B, sentido norte – sur, los servicios TransMiZonal siguen sin paso. Continúan los desvíos para el componente zonal.

Corte 3:02 p. m.

?Av Caracas con carrera 12b

Por siniestro vial en la Avenida caracas con carrera 12B, sentido norte – sur, los servicios TransMiZonal siguen sin paso. Continúan los desvíos para el componente zonal.

Corte 2:29 p. m.

?Av Caracas con carrera 12b

Por siniestro vial en la Avenida caracas con carrera 12B, sentido norte – sur, los servicios TransMiZonal siguen sin paso. Continúan los desvíos para el componente zonal.

Manifestaciones presentadas durante la mañana

Corte 11:22 a. m.

Rutas TransMiZonal activan nuevamente desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Rutas afectadas: 97, 120, HA702 y KA324.

Corte 10:31 a. m.

Rutas TransMiZonal activan nuevamente desvíos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Corte 9:25 a. m.

Rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual, cancelan los desvíos preventivos en el corredor.

Corte 08:56 a. m.

Rutas TransMiZonal continúan con los desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.

Corte 08:31 a. m.

Rutas TransMiZonal activan desvíos preventivos debido a manifestaciones en la avenida Circunvalar.