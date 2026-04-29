Fiscalía General activa la «Alerta Rosa»: Búsqueda de niños y niñas desaparecidos se iniciará, no a las 72 horas, sino al momento que se reporte

–La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles la puesta en marcha de la «Alerta Rosa», una estrategia nacional de respuesta inmediata para la localización y protección de niñas, niños, mujeres y jóvenes reportados como desaparecidos.

Para el caso de los menores de edad no se aplicará la espera de 72 horas para emprender la búsqueda, sino que esta comenzara de inmediato, esto es, al momento de recibir el reporte de la desaparición por familiares o allegados.

La estrategia articula a 16 entidades del Estado, en un mecanismo de búsqueda inmediata para la localización y protección de niñas, niños, mujeres y jóvenes reportados como desaparecidos.

La Fiscala General de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió en el acto de lanzamiento de la «Alerta Rosa, que ante la desaparición de una niña, niño, mujer o joven, la reacción inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y el riesgo.

Advirtió que en este proceso, la participación ciudadana es clave, pues reportar a tiempo, difundir con responsabilidad y aportar información veraz puede ser determinante.

En este caso, la búsqueda no se limita a la difusión de un boletín, sino que puede extenderse durante días o meses, hasta lograr la ubicación del menor, momento en el cual se activa la protección de sus derechos.

#AlertaRosa | Ante la desaparición de una niña, niño, mujer o joven, la reacción inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y el riesgo. La Alerta Rosa surge como un sistema integral que elimina la creencia de esperar horas para actuar y permite activar, desde el primer… pic.twitter.com/qWBRwD2zLs — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 29, 2026

La Procuraduría General de la Nación, señaló que como integrante del Comité de Coordinación Nacional, presentó el plan operativo: el paso a paso tras el reporte de desaparición de una niña, niño, adolescente, joven o mujer. Y subrayó que ante la desaparición de una niña, niño, mujer o joven, la reacción debe ser inmediata.

La Procuraduría anunció que ejercerá vigilancia e intervención sobre la respuesta institucional, la activación oportuna de rutas y la atención sin dilaciones para proteger la vida e integridad de menores de edad, jóvenes y mujeres.

Este mecanismo, que será vigilado de manera transversal por el Ministerio Público, activa la búsqueda desde el primer reporte y articula a las autoridades para su localización. La participación ciudadana es clave para una respuesta oportuna, indicó.