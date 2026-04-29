Fondos Privados deben proceder sin dilación alguna al traslado efectivo de recursos Colpensiones, afirma el Gobierno Nacional

–El Gobierno Nacional notificó que los Fondos Privados deben proceder sin dilación alguna y dentro de los plazos establecidos al traslado efectivo de los recursos de cerca de 25 mil personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por el Fondo Público.

El pronunciamiento lo hizo el Ejecutivo a través de los ministros de Hacienda y del Trabajo, Germán Ávila Plazas y Antonio Sanguino Páez, respectivamente, tras advertir que el Consejo de Estado en su decisión de suspender provisionalmente el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones, mantuvo vigente el giro de los recursos de las cuentas de ahorro respecto a esos 25 mil pensionados.

En un comunicado, los ministros de Hacienda y Trabajo expresan su preocupación frente a la medida cautelar adoptada en tiempo excepcionalmente expedito por el Consejo de Estado, mediante la cual se suspenden parcialmente los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026.

Al respeto, anuncian que ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia.

«Si bien respetamos las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, resulta necesario advertir que este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores», afirman.

Subrayan que el decreto en cuestión fue expedido en desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y el sistema pensional vigente de acuerdo con la Ley 100 de 1994, con el propósito de dar coherencia financiera al mismo y asegurar que los recursos de quienes ejercieron su derecho de traslado acompañen efectivamente las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones.

«Hoy se evidencia con claridad una tensión: los fondos privados pretenden mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público», advierten.

Afirman que esta situación no solo resulta inequitativa, sino contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social. No es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada.

Los Ministerios de Hacienda y Trabajo «reiteran su compromiso con la defensa del interés general, la protección del ahorro pensional de los trabajadores y la estabilidad del sistema. En ese sentido, ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia».

Añaden que el debate debe darse con rigor, amplitud y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer la correcta implementación de una reforma estructural en beneficio de millones de colombianos.

Y concluyen que «atendiendo a que el Consejo de Estado en su decisión mantiene vigente el giro de los recursos de las cuentas de ahorro individual a COLPENSIONES, respecto de cerca de 25 mil personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por el Fondo Público, consideramos que los Fondos Privados deben proceder sin dilación alguna y dentro de los plazos establecidos al traslado efectivo de dichos recursos, en garantía del pago oportuno de las mesadas pensionales ya reconocidas».