Petro agradece a Corte Constitucional fallo que urge al Congreso reglamentar la jurisdicción agraria

–Como “un destello”, que busca proteger los derechos de la gente humilde y trabajadora del campo, calificó el presidente Gustavo Petro el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual hizo un llamado al Congreso de la República a reglamentar la jurisdicción rural, y a la vez ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar todas las actuaciones necesarias para la creación e implementación progresiva de los juzgados y tribunales agrarios y rurales a partir del año 2027.

“Debo agradecer a la Corte Constitucional por su fallo sobre la jurisdicción agraria, porque termina haciendo lo que un Congreso ya vetusto y con congresistas extorsionistas no quiso hacer”, escribió el primer mandatario en X.

“Es un destello de las anteriores cortes constitucionales que sabían proteger los derechos de la gente humilde y trabajadora antes que la codicia de los poderosos. Ojalá ese destello permaneciera”, agregó.

La decisión de la Corte Constitucional, que tuvo su origen en una demanda interpuesta por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, marca un punto de inflexión en la institucionalidad rural.

El fallo reafirma la necesidad de garantizar el principio del juez especializado en la resolución de conflictos rurales y fortalece la seguridad jurídica en el campo, al tiempo que consolida la hoja de ruta institucional para la creación de una justicia agraria eficaz.

Con este fallo, el Estado colombiano da un paso firme hacia la resolución estructural de los conflictos por la tierra, respaldando la estrategia jurídica liderada por la ANT.

Sobre el llamado al Congreso de la República a reglamentar la jurisdicción rural, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que es la hora de saldar esa deuda histórica con el campesinado y advirtió que al Legislativo solo le quedan 15 sesiones para que discuta el proyecto de ley que define el procedimiento especial agrario.

Adicionalmente, la titular de la cartera planteó que si el Congreso no aprueba el proyecto de ley ordinaria en esta legislatura se aplicarán las normas generales del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo para poner en marcha la jurisdicción agraria.

El fallo de la Corte, adoptado por unanimidad (9-0), se convierte en un hito para la institucionalidad agraria del país, al dejar en firme disposiciones clave para avanzar en la consolidación de una jurisdicción especializada que atienda los conflictos del campo colombiano.

Esta victoria judicial respalda el rumbo de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas en Colombia.