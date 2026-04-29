La repuesta ante la barbarie de la crisis climática para la vida en el planeta tiene que ser ya, inmediata, y tiene que implicar la unidad de los pueblos: Petro

–En el marco de la ‘Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los combustibles fósiles’, reunida en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro afirmó que la respuesta de la humanidad ante la barbarie que representa la crisis climática para la vida en el planeta “tiene que ser ya, inmediata, y tiene que implicar la unidad de los pueblos, no solo de los estados».

?El jefe de Estado cuestionó la postura del capitalismo frente la crisis climática, como el frente ártico que afectó varios departamentos de la costa Caribe colombiana, y que obligó a decretar una segunda emergencia económica a comienzos de febrero pasado.

Al respecto, dijo que la lucha contra la crisis climática “es política y social, no solo científica», al referirse a un dirigente gremial que niega el fenómeno natural.

“Hubo muertos, miles de animales ahogados, pobreza que aún tratamos de mitigar, la producción de cien mil hectáreas más o menos, un agua que retornó a su flujo histórico porque la habían embalsado y copó haciendas, espacios campesinos, ciudades. Pero hoy la voz de la gente más poderosa de Colombia y de América pide que tumben la emergencia económica, porque les ponen impuestos», dijo.

Ante esa ‘lógica capitalista’, el mandatario afirmó: “Si lo que estamos presenciando es la profundización de la barbarie, entonces la respuesta tiene que ser inmediata, rápida y ya, tiene que ser la unidad de pueblos, no solo de estados, la unidad de estados fracasó en las COP y en la ONU, porque ha caído en la impotencia para resolver la guerra y para resolver esta crisis climática».

Esa impotencia, agregó el presidente Petro, “hay que reemplazarla hoy, hay que ganar una potencia, y la potencia no es arrodillarse ante la barbarie y silenciarse porque no hay alternativa; la barbarie nos llevará a perder el tiempo y ese tiempo crucial y vital nos llevará a que el cronómetro de la vida del planeta se agotó».

Añadió que ahora se requiere la unidad de pueblos, la hermandad de culturas, la construcción del tejido humano con o sin ayuda de los estados, y también “implicaría una movilización por la vida en general, como ya se ha alcanzado en algunos casos, una movilización en donde las mujeres podrían tener un mayor espacio».

El Presidente @PetroGustavo afirmó que las guerras, los conflictos por el petróleo y la falta de avances frente a la crisis climática están llevando al mundo hacia “la barbarie”, por lo que pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional. El mandatario aseguró que… pic.twitter.com/7ZcFzl01oa — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 28, 2026

El presidente cuestionó si el capitalismo puede adaptarse a un modo de energía no fósil. “Esa pregunta no la contesto aquí, la dejo porque debe ser parte de una reflexión. Al principio, cuando iba a las COP, al inicio de mi Gobierno, en los primeros dos años, parecía que sí, pero hoy soy escéptico de eso cuando en las COP ponían aseguradoras diciendo cómo el mercado podría llevar a una solución. A eso le llamaron capitalismo verde, un capitalismo que maximice ganancias con un modo de energía que no use fósiles», insistió.

Concluyó que, en la práctica, “ese modo de energía arcaico, hoy por hoy, el fósil lleva a la muerte indudablemente, el capital puede suicidarse con la humanidad incluida, y con la vida incluida».