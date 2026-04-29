Trump: «Hemos derrotado militarmente a Irán»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ha logrado imponerse militarmente sobre Irán en el conflicto en Oriente Medio.

«Hemos derrotado militarmente a ese oponente en particular [Irán]», declaró en un discurso durante la cena de Estado con el rey Carlos III del Reino Unido, en el que también repasó distintas campañas militares históricas de EE.UU.

En ese contexto, Trump añadió que no permitirá el desarrollo del programa nuclear iraní. «Nunca vamos a permitir que ese oponente tenga un arma nuclear», dijo y subrayó que Irán «lo sabe […] de manera muy contundente».

Asimismo, destacó avances en las operaciones en curso en la región. «Estamos haciendo un poco de trabajo en Oriente Medio ahora mismo […] y lo estamos haciendo muy bien», aseveró.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se enfrenta a una «enorme» presión interna para que ponga fin a la agresión militar contra Irán, informa Reuters, citando a varias personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

En medio del estancado proceso de negociaciones, varias opciones militares permanecen formalmente sobre la mesa, incluyendo nuevos ataques aéreos contra líderes militares y políticos de la República Islámica, señalaron fuentes que están al tanto de las discusiones en la Casa Blanca. Sin embargo, enfatizaron que la opción más ambiciosa, como una invasión terrestre del territorio iraní, parece menos probable que hace unas semanas.

Una de las fuentes explicó que Teherán ha aprovechado el alto el fuego vigente para reabastecerse de lanzadores, municiones, drones y otros equipamientos. Como resultado, los costos tácticos de reanudar la guerra a gran escala son, sin duda, mayores ahora que en los primeros días de la tregua, que comenzó a principios de abril y fue prolongada por Trump el lunes 21.

Los interlocutores también apuntaron que el mandatario republicano está muy consciente del precio político que él y su partido pueden pagar por el conflicto.

En ese contexto, las agencias de inteligencia de EE.UU. están estudiando cómo respondería Irán si Trump declarara una victoria unilateral en la escalada bélica que lleva dos meses en curso, dijeron las fuentes.

Los interlocutores señalaron que el objetivo es prever las implicaciones de una posible retirada del mandatario estadounidense de un conflicto que, según algunos funcionarios y asesores, podría contribuir a importantes pérdidas republicanas en las elecciones de mitad de mandato de este año. Asimismo, indicaron que si bien aún no se ha tomado ninguna decisión —y Trump podría fácilmente reanudar las operaciones militares—, una rápida desescalada podría aliviar la presión política sobre el inquilino de la Casa Blanca.

Por su parte, la directora de la oficina de asuntos públicos de la CIA, Liz Lyons, declaró que el organismo «no está al tanto de la evaluación reportada por la comunidad de inteligencia».

Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Washington sigue negociando con Teherán y que «no se precipitará a cerrar un mal acuerdo». «El presidente solo firmará un acuerdo que priorice la seguridad nacional de Estados Unidos, y ha dejado claro que Irán jamás podrá poseer un arma nuclear», añadió. (Información RT).