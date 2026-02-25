EE.UU: Desaparece el mayor archivo público de documentos desclasificados sobre Ovnis

–Un inmenso archivo público de documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos desapareció un día después de que el presidente Donald Trump ordenara la publicación de todos los documentos relacionados con ovnis, reveló el Daily Mail.

Al sitio The Black Vault, gestionado por el investigador y ufólogo John Greenewald Jr., el 20 de febrero se le borró completamente su servidor principal, con lo que fueron eliminados cientos de ‘gigabytes’ de archivos sobre extraterrestres, proyectos desclasificados de la CIA y grandes teorías de la conspiración, incluidas las del asesinato de John F. Kennedy.

Greenewald explicó en redes sociales que en algunos directorios del servidor se modificaron sin explicación los permisos de acceso, los sistemas de protección y los registros de propiedad de los archivos.

Durante tres décadas, Greenewald ha organizado información sobre programas ocultos e incidentes poco conocidos que, según él, sugieren que Estados Unidos ha estado implicado en esfuerzos secretos para recuperar y aprovechar tecnología de origen extraterrestre. «No estoy seguro de cuándo sucedió exactamente esto, pero lo descubrí ayer. Tengo monitoreo de servidor activo, pero nunca recibí notificación de que algo se hubiera caído», relató el investigador en su publicación del 21 de febrero.

La posible acción de sabotaje se produjo pocas horas después de la declaración del presidente del 19 de febrero, en la que ordenó al Pentágono divulgar cualquier información «relacionada con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (ovnis)».

En mensajes publicados en X, Greenewald señaló que no sospecha «plenamente de un juego sucio», aunque no puede descartarlo debido a la información que le facilitó la empresa de alojamiento. En este contexto, calificó lo ocurrido de «mantenimiento de servidor en un momento muy extraño» que, en su opinión, habría sido realizado por el proveedor de alojamiento y habría salido mal.

El responsable de The Black Vault indicó que la empresa no supo explicar con claridad qué había pasado, no asumió responsabilidad y no existe forma de probar completamente qué ocurrió ni quién lo causó. Greenewald admitió que podría estar equivocado y que no descarta la posibilidad de que se haya tratado de una acción maliciosa.

«Déjenme ser claro, no sospecho completamente de un juego sucio, pero el proveedor principal de alojamiento web para ese servidor (administro cuatro) no tenía idea de lo que ocurrió, y de su lado, dijeron que fue una eliminación, no corrupción», aseveró.

Pese al incidente, Greenewald explicó que los más de 3,8 millones de ficheros estaban respaldados en ubicaciones seguras y que el sitio pudo ser restaurado poco después del misterioso borrado. En X, el investigador describió lo ocurrido como un recordatorio de la importancia de mantener copias de seguridad en múltiples lugares y de no dejarse intimidar por este tipo de sucesos.

El tema de los extraterrestres ha vuelto a sonar en los últimos días, luego de que el expresidente de EE.UU. Barack Obama afirmara en una entrevista que existe vida fuera de la Tierra. «Son reales, pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de EE.UU.», dijo entre risas. En respuesta, Trump comentó que Obama había dado información clasificada. «Se supone que no debería estar haciendo eso», manifestó. (Información RT).