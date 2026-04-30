Banco de la República no ajustó la tasa de interés; la mantuvo inalterada en 11,25%

–El Banco de la República anunció este viernes que decidió, por unanimidad, mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 11,25%. Si bien los miembros de la Junta Directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés, en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura, precisó el Emisor en el comunicado tras la sesión a la que asistió el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien, como se sabe, se retiró de la anterior reunión para no apoyar el aumento del tipo de interés.

Precisamente, el jefe de las finanzas nacionales destacó la decisión adoptada e indicó que con ella se envía un mensaje claro de confianza en el manejo de la inflación y de la estabilidad institucional para el país.

“La narrativa de descontrol inflacionario no se sostiene frente a los hechos”, añadió.

Ávila Plazas aseguró igualmente que la estabilidad en las decisiones del Banco de la Republica, junto con mejores perspectivas fiscales, empleo en crecimiento y mayores ingresos para los colombianos, reflejan una economía que avanza con bases más sólidas.

Y puntualizó: «Desde el Gobierno Nacional seguimos trabajando con responsabilidad para consolidar estos resultados, proteger el empleo y cuidar el bolsillo de las familias colombianas».

En el comunicado, la Junta Directiva reseña que para su decisión tuvo en cuenta los siguientes elementos:

-En marzo la inflación total se situó en 5,6% superando en 46 pbs el dato de diciembre. La inflación básica sin alimentos ni regulados también aumentó y se ubicó en 5,8%, cerca de 80 pbs por encima del registro de diciembre.

-Las expectativas de inflación a plazos de un año o más se redujeron, pero aquellas obtenidas de las encuestas para fin de 2026 volvieron a aumentar.

-Indicadores de seguimiento de la economía como la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior de bienes, apuntan a que el crecimiento de la economía en el primer trimestre superaría el registrado en el último trimestre de 2025.

-El mercado laboral se mantiene dinámico, con niveles de desempleo históricamente bajos y tendencias crecientes en el empleo asalariado.

Además subraya que la prolongación del conflicto en Medio Oriente podría resultar en mayores presiones al alza sobre los precios internacionales de la energía, los fertilizantes y los precios internacionales de algunos bienes, al igual que en un apretamiento de las condiciones financieras externas para el país.

Y concluye: «La decisión adoptada por la Junta Directiva en su sesión de hoy continúa apoyando la recuperación de la actividad económica sin poner en riesgo la convergencia de la inflación a la meta. Nuevas decisiones dependerán de la información disponible».