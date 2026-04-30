Cumbre mundial para la Transición Energética definió en Santa Marta la hoja de ruta para avanzar hacia un mundo libre de combustibles fósiles

–(Foto MinAmbiente Irene Vélez Torres y su colega del Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven). Con cinco grandes conclusiones se clausuró la primera cumbre mundial ‘Más allá de los combustibles fósiles”, que sesionó durante seis días en la capital del Magdalena en medio de una amplia participación de 57 naciones y más de 1.500 asistentes.

El encuentro internacional deja como principal resultado una plataforma práctica de cooperación para reducir la dependencia económica de los hidrocarburos y transformar la oferta y demanda energética a nivel global.

Estos cinco hitos marcan un antes y un después en la diplomacia climática. Entre ellos se destaca la creación de un grupo de coordinación que garantizará la continuidad de estas conversaciones, integrando a líderes de transición como Reino Unido, Dinamarca, Brasil y las Islas Marshall, junto a los coanfitriones, Colombia y Países Bajos.

Esta estructura busca evitar duplicidades y fortalecer los vínculos entre iniciativas internacionales existentes.

Uno de los anuncios más destacados fue el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global. Este organismo técnico tendrá la misión de apoyar a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, abordando no solo los retos técnicos sino también las barreras legales y financieras que frenan el cambio.

Durante el cierre, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, enfatizó en la voluntad política del Gobierno del presidente Petro: “Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción de la vida; decidimos que la transición ya no puede seguir siendo un eslogan, sino que debe convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo”.

Por su parte, la ministra de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Stientje van Veldhoven, resaltó la fuerza económica del bloque reunido en Colombia, al señalar que los países participantes representan aproximadamente el 30% de la demanda energética mundial.

“Hemos sentado las bases para una acción concreta. Este es un grupo capaz de generar un impacto significativo”, afirmó la alta funcionaria.

Los resultados de este encuentro serán integrados formalmente en la hoja de ruta de la Presidencia de la COP30 en Brasil y se alinearán con la Agenda de Acción de la CO?P31.

Asimismo, se establecieron tres líneas de trabajo flexibles para que más países se sumen a la identificación de formas concretas de cooperación técnica y económica.

Finalmente, se confirmó que la segunda conferencia de este bloque se llevará a cabo a inicios de 2027, bajo la copresidencia de Irlanda y Vanuatu.

Con este paso, Colombia se consolida como un actor fundamental en la coordinación de esfuerzos globales para enfrentar el desafío climático, uniendo a naciones de todos los continentes en un solo propósito: la vida.