Equipo Bogotá aportó 18 medallas para Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Foto: IDRD.

Atletas capitalinos del Equipo?Bogotá dejaron una buena presentación para Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que finalizaron en Ciudad de Panamá. La delegación nacional se ubicó en el cuarto lugar de las justas con 89 medallas (26 oros, 19 platas y 44 bronces), de las cuales 18 fueron obtenidas por deportistas del Distrito.

El primer lugar fue para Brasil, campeón de los Juegos con 157 preseas (58 de oro, 51 de plata y 48 de bronce), seguido por Venezuela con 83 (33-21-29) y Argentina con 105 (32-39-34).

El Equipo?Bogotá le entregó al país siete medallas de oro, una de plata y diez de bronce, resultado que estuvo por encima de lo presupuestado desde la parte metodológica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), siendo el atletismo el deporte de mejor balance con cuatro preseas doradas, y Sergio Rojas Escudero el mejor deportista bogotano con dos oros y un bronce. Cabe destacar que, de los 29 deportistas bogotanos que integraron la nómina de Colombia, 20 subieron al podio.

Sobre la participación de los talentos de la ciudad, también sobresalieron Juan Sebastián Arévalo, quien se impuso con categoría en los 3.000 metros planos masculino, Valery Rubio que subió a o más alto del podio, en lucha, y Rafael Quintero, que en tenis de mesa obtuvo el punto que le dio a Colombia el oro en equipos mixto.

Otros resultados destacados fueron para Sarah Muñoz, integrante de la cuarteta colombiana que fue medalla de plata en el relevo femenino 4×400 metros planos, Danna Rizzo se colgó el bronce en los 3.000 metros planos femenino y la karateca Violeta Carvajal que cumplió una gran actuación y se quedó con el bronce en la categoría -53 kilogramnos femenino.

Consulta más detalles en la siguiente publicación del IDRD en la red social X:

Cuadro de honor para Bogotá

Los siguientes fueron los medallistas del Equipo?Bogotá, que integran el cuadro de honor, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026:

Oros

Sergio Rojas Escudero (Atletismo) consiguió doble medalla de oro en 4×400 metros relevo mixto y 4×400 metros relevo masculino

Emily Román Pedraza (Atletismo) en 4×100 metros relevo femenino

Juan Sebastián Arévalo Otero (Atletismo) en 3.000 metros planos masculino

Cristina Álvarez Murillo, Sofía Araque Márquez y Andrés Aparicio Escobar (Golf) por equipos mixto

Valery Edith Sofía Rubio Torres (Lucha Olímpica) en 43 kilogramos femenino

Rafael Quintero Vera (Tenis de mesa) por equipos mixto

Plata

Sarah Muñoz Bucheli (Atletismo) en 4×400 metros relevo femenino

Bronces

Danna Valentina Rizo Rueda (Atletismo) en 3.000 metros planos femenino

Emily Román Pedraza (Atletismo) en 100 metros planos femenino

Sergio Rojas Escudero (Atletismo)en 400 metros planos masculino

Salomón Alejandro Anzola Contreras (Esgrima) en Sable masculino

Eillen Katherine Navarro Moreno, Gabriela Delgadillo Torres, Valentina Montenegro Mancera y Xiomara Salamanca Prieto en Fútbol Femenino

Carol Stefanny Acosta Sánchez (Karate) en categoría de +59 kilogramos femenino

Violeta Carvajal Romero (Karate) en los -53 kilogramos femenino

Matías Ramírez Bonilla (Natación carreras) en 200 metros espalda masculino

Mariana Andrea Cabezas Garzón y Matías Ramírez Bonilla (Natación carreras) en 4×100 metros combinado relevo mixto

Tomás Santiago Alsina Yepes (Natación carreras) en 4×100 metros libre relevo masculino

En general, los deportistas del Equipo?Bogotá cumplieron con las proyecciones de sus competencias y se espera que puedan seguir consolidándose en las próximas justas a nivel nacional e internacional.