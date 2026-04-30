Resultados de las loterías y chances de este jueves 30 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 30 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2995 – La 5ta 5 – Tarde 0551 – La 5ta 2
Culona
Día 3206 – Noche
Astro Sol
3889 – Signo Piscis
Pijao de Oro
3261 – La 5ta 4
Paisita
Día 9793 – La 5ta 1 – Noche 9561 – Toro
Chontico
Día 3025 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 3316 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 4317 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 835 – Noche
Play Four
Día 3971 – Noche
Samán
Día 1081
Caribeña
Día 9604 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 6028 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 9846 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 0575 – La 5ta 6 – Tarde 6752 – La 5ta 3