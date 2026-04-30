    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 30 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 30 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2995 – La 5ta 5 – Tarde 0551 – La 5ta 2

    Culona
    Día 3206 – Noche

    Astro Sol
    3889 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    3261 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 9793 – La 5ta 1 – Noche 9561 – Toro

    Chontico
    Día 3025 – La 5ta 9 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3316 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 4317 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 835 – Noche

    Play Four
    Día 3971 – Noche

    Samán
    Día 1081

    Caribeña
    Día 9604 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 6028 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 9846 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0575 – La 5ta 6 – Tarde 6752 – La 5ta 3

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte