Proyecto para atraer grandes eventos de fútbol en Bogotá pasa a segundo debate en Concejo

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

El Proyecto de Acuerdo 304 de 2026, presentado por la Administración distrital para atraer grandes eventos deportivos de fútbol a Bogotá, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, con 8 votos por el sí y 3 por el no. La iniciativa continuará ahora su trámite en segundo debate en la plenaria del Concejo.

La propuesta contempla beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre de 2036 en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales, aplicables a partidos de fútbol profesional organizados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que se realicen en la ciudad.

Con este avance, Bogotá da un paso importante en su propósito de competir con otras ciudades del país por la llegada de eventos deportivos de alto impacto, fortalecer su posicionamiento como capital del deporte y generar nuevas oportunidades para sectores clave de la economía local.

“Este proyecto es una oportunidad para que Bogotá compita por grandes eventos deportivos que mueven la economía de la ciudad. Un partido de estas características no solo llena un estadio, también activa hoteles, restaurantes, comercio, transporte y servicios. Desde Hacienda estimamos que un solo encuentro puede generar cerca de 19 mil millones de pesos en actividad económica para la ciudad”, señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

Ahora, el proyecto pasará a segundo debate en la plenaria del Concejo de Bogotá. De ser aprobado, la ciudad contará con una herramienta para atraer más eventos deportivos de talla nacional e internacional, fortalecer su competitividad y aprovechar el potencial económico del fútbol como motor de desarrollo.